Il mondo del tennis italiano è stato scosso dalla recente decisione del noto tennista Matteo Berrettini di interrompere la collaborazione con il suo preparatore atletico Umberto Ferrara. Questa scelta arriva in un periodo di sfide per Berrettini, segnato da una serie di infortuni che hanno influenzato negativamente la sua stagione. L’annuncio della separazione è stato fatto il 5 giugno 2025, mettendo fine a una collaborazione che durava poco più di un anno.

Ferrara è una figura riconosciuta nel panorama tennistico del paese, avendo lavorato anche con Jannik Sinner. Recentemente, è stato al centro di un episodio controverso legato al “caso Clostebol“, che ha visto la squalifica di Sinner per tre mesi a causa di una contaminazione da steroidi. Pur non essendo implicato direttamente nello scandalo, Berrettini ha deciso di riorganizzare il suo team per evitare future complicazioni e mantenere la concentrazione sul suo gioco.

La decisione di Matteo Berrettini

La decisione di cambiare preparatore è stata probabilmente influenzata dai recenti problemi fisici di Berrettini, tra cui un fastidioso infortunio agli addominali. Questo problema lo ha costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid e a rinunciare al Roland Garros 2025, nonostante gli sforzi per partecipare agli Internazionali d’Italia. Attualmente, il tennista si trova al trentesimo posto del ranking ATP, una posizione che non rispecchia le sue ambizioni e capacità.

Berrettini mira a ritornare competitivo, in particolare per la stagione su erba, con un focus speciale su Wimbledon. Il torneo londinese, che inizia il 1 luglio, è sempre stato favorevole al suo stile di gioco, caratterizzato da un servizio potente e un diritto incisivo. Parallelamente, il tennista romano sta lavorando per migliorare le sue prestazioni sulla terra rossa, una superficie che negli ultimi anni ha iniziato ad apprezzare maggiormente.

La separazione da Ferrara è quindi vista come una mossa strategica per riallineare le sue ambizioni e migliorare la sua condizione fisica. Nei prossimi giorni, si prevede l’annuncio del nuovo preparatore atletico che supporterà Berrettini nel suo percorso di recupero e crescita professionale. L’obiettivo è tornare ai vertici del tennis mondiale, e Berrettini appare determinato a non lasciare nulla di intentato per raggiungere questo traguardo.

Oltre alla preparazione fisica, Berrettini punta a ritrovare fiducia e stabilità mentale, fattori indispensabili per competere ai massimi livelli. Il tennista ha dimostrato più volte una resilienza straordinaria, qualità che lo hanno reso uno dei giocatori più amati dal pubblico sia italiano che internazionale.

La sua determinazione e il desiderio di ripartire da zero suggeriscono che Berrettini non si arrenderà facilmente. La sua carriera è stata segnata da alcuni dei momenti più emozionanti del tennis recente, e la speranza è che possa ancora raggiungere nuove vette, sostenuto da un team che condivide la sua visione e i suoi obiettivi.

