Trionfo azzurro sulla terra rossa: Errani e Paolini nella storia

Parigi, 8 giugno 2025 — Un momento di gloria per il tennis italiano. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato nel torneo di doppio femminile del Roland Garros, superando in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il risultato di 6-4, 2-6, 6-1. Questo trionfo non rappresenta solo un risultato sportivo, ma simboleggia anche l’incontro tra due generazioni: la determinazione della veterana e il talento emergente della nuova promessa.

La loro collaborazione è stata una formula vincente: due stili di gioco distinti, due percorsi diversi, ma un obiettivo condiviso e una sintonia perfetta sul campo. Insieme, si sono affermate come la nuova coppia d’oro del tennis italiano, offrendo prestazioni di alto livello.

Il racconto della partita

Sin dall’inizio del primo set, la determinazione delle azzurre è stata evidente. Errani e Paolini sono scese in campo con la giusta mentalità: concentrate e aggressive. Il servizio di Errani, spesso visto come un punto debole, ha retto bene, mentre Paolini ha imposto un ritmo elevato al gioco, costringendo le avversarie sulla difensiva. Nonostante gli sforzi di Danilina e Krunic di rispondere colpo su colpo, la solida intesa tra le italiane ha fatto la differenza. Un break a metà set si è rivelato cruciale, con Paolini che ha gestito il servizio con precisione nel game conclusivo, chiudendo il set 6-4 tra gli applausi del pubblico del Philippe-Chatrier.

La seconda frazione ha avuto però un andamento diverso. Danilina e Krunic hanno incrementato il loro livello di gioco, approfittando di un calo di concentrazione delle italiane. Alcuni errori al servizio e incertezza nei colpi a rete hanno permesso alle avversarie di ottenere un doppio break, cambiando l’inerzia della partita. Più ordinate e incisive, hanno dominato gli scambi centrali, chiudendo il set con un perentorio 6-2, e rinviando la decisione al terzo set.

Nel set decisivo, la coppia azzurra ha mostrato la propria tempra. Errani, che a Parigi ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera, ha guidato la rimonta con astuzia ed esperienza. Jasmine Paolini ha ritrovato l’energia del primo set, emergendo nei momenti cruciali. Dopo aver strappato il servizio alle avversarie, il controllo del gioco è passato nelle mani delle italiane, che hanno saputo alternare potenza e finezza, anticipando le mosse di Danilina e Krunic, apparse in calo.

Un trionfo dal grande significato

Per Sara Errani, questa vittoria è particolarmente significativa. Dopo anni di difficoltà, critiche e infortuni, la tennista trentottenne dimostra di essere ancora una delle migliori nel doppio. Jasmine Paolini, da parte sua, consolida la sua posizione nell’élite mondiale del tennis: finalista in singolare e ora campionessa in doppio, è entrata nel gotha del tennis con maturità e abilità.

Durante la cerimonia di premiazione, il pubblico del Roland Garros ha reso omaggio alle due protagoniste. Le lacrime di Sara, le parole emozionate di Jasmine e il tricolore sventolato con orgoglio hanno creato un’immagine destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva. Questo non è solo un successo sportivo, ma una pagina di storia per il tennis italiano. Nel cuore di Parigi, Errani e Paolini hanno scritto una storia di gloria e impegno, destinata a essere ricordata a lungo.

Leggi anche