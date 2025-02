“Rivoluzione Whatsapp”, ma è una bufala: a cosa dovrebbe servire la terza spunta blu

Negli ultimi giorni, si è diffusa online la notizia secondo cui WhatsApp starebbe introducendo una “terza spunta blu” per notificare agli utenti quando un interlocutore effettua uno screenshot di una conversazione. Questa informazione ha rapidamente guadagnato attenzione su piattaforme come TikTok e su vari siti web. Tuttavia, non esistono conferme ufficiali riguardo a questa presunta funzionalità.

La rivoluzione di Whatsapp

La voce sulla terza spunta blu sembra derivare dal desiderio degli utenti di una maggiore protezione della privacy nelle chat. Attualmente, WhatsApp utilizza un sistema di spunte per indicare lo stato dei messaggi:

• Una spunta grigia: messaggio inviato.

• Due spunte grigie: messaggio consegnato.

• Due spunte blu: messaggio letto.

Secondo la notizia non verificata, una terza spunta blu apparirebbe quando qualcuno fa uno screenshot della conversazione, avvisando così l’utente dell’azione. Nonostante l’idea possa sembrare plausibile, non ci sono prove che WhatsApp stia implementando tale funzione. 

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva