Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nonostante dopo ben 24 edizioni continui a conservare una fetta di pubblico, da due anni sta perdendo comunque ascolti. Forse ciò è dovuto in parte al cast di concorrenti messi all’interno della casa, i quali non sembrano riuscire a creare le dinamiche di un tempo. Stando ai rumors la situazione potrebbe cambiare grazie all’intervento di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo le foto)

Rivoluzione in arrivo al “Grande Fratello”: l’indiscrezione su Maria De Filippi

Il Grande Fratello dopo 24 sta perdendo sempre più pubblico, gli ascolti sono più bassi anche a causa di dinamiche poco presenti nella casa. Per queste ragioni presto potrebbero esserci dei grandi cambiamenti. La giornalista Grazia Sambruna sul portale Affari Italiani, come riportato da Biccy, ha rivelato che Maria De Filippi potrebbe occuparsi dei casting del reality di Canale 5. Un possibile arrivo della regina di Mediaset e della Fascino potrebbe solo migliorare l’attuale situazione precaria. Quest’anno il programma non è riuscito ad attrarre nuovo pubblico nemmeno quando ha avuto l’unica dinamica decisamente interessante, ovvero il ritorno di Shaila e Lorenzo come coppia dalla Spagna.

