Reggiana-Padova: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La sfida tra Reggiana e Calcio Padova, valevole per la 16a giornata della Serie B 2025-26, si disputerà presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Le due squadre si trovano a ridosso della zona playoff, con i granata noni a 20 punti e i biancoscudati dodicesimi a quota 18. Il confronto, in programma in data e orario che saranno ufficializzati dalla Lega B, promette equilibrio e intensità, elementi che rendono particolarmente interessante l’analisi delle statistiche e delle quote associate all’incontro.

Equilibrio e motivazioni: la sfida tra Reggiana e Calcio Padova

L’incontro tra Reggiana e Calcio Padova si presenta come uno degli snodi chiave per le ambizioni playoff di entrambe le formazioni. La squadra emiliana, attualmente nona, vanta una differenza reti in pari (19 gol fatti e 19 subiti), frutto di un percorso caratterizzato da 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Gli ospiti veneti, dodicesimi, hanno raccolto 4 successi, 6 pari e 5 battute d’arresto, con un attacco meno prolifico (14 gol segnati) ma una difesa leggermente più solida (17 reti subite). Il fattore campo potrebbe risultare determinante, considerando la storica solidità della Reggiana davanti al proprio pubblico, ma il Calcio Padova si è dimostrato capace di colpi esterni di rilievo nell’ultimo periodo.

Forma recente, precedenti e rendimento delle due squadre

Analizzando l’andamento recente, emerge una certa regolarità nei risultati:

Reggiana : nelle ultime cinque partite ha raccolto 5 punti, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni e mostrando una ritrovata solidità difensiva.

: nelle ultime cinque partite ha raccolto 5 punti, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni e mostrando una ritrovata solidità difensiva. Calcio Padova: stesso bottino nelle ultime cinque gare, alternando prestazioni convincenti in trasferta a qualche difficoltà casalinga.

Lo storico della sfida aggiunge fascino: l’ultimo confronto in Serie B risale a quasi 28 anni fa, con il Calcio Padova vittorioso 2-0 in Emilia. Da allora, la Reggiana ha vissuto un periodo positivo negli scontri interni, seguito però da tre gare senza successi contro i veneti (2 pareggi, 1 sconfitta). La squadra di casa insegue ora il secondo successo consecutivo, traguardo che non raggiungeva dalle prime 16 giornate del 1995/96.

Quote principali e andamento dei mercati

Le principali agenzie di scommesse evidenziano una situazione di grande equilibrio nei valori delle quote per l’esito finale della partita. Il segno 1 (vittoria Reggiana) si attesta su valori di poco inferiori rispetto al segno 2 (successo Calcio Padova), mentre il pareggio (X) viene proposto a quota intermedia. Questo riflette la difficoltà di individuare una favorita netta, alla luce dei dati statistici simili e delle recenti prestazioni delle due squadre. I mercati alternativi, come quello relativo al numero di gol (Over/Under), evidenziano una leggera propensione verso una gara con poche reti, dato il rendimento difensivo delle compagini nelle ultime uscite. Anche le opzioni “Entrambe le squadre a segno” si mantengono su quote bilanciate, a conferma dell’incertezza che circonda l’esito e il profilo realizzativo dell’incontro.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del match

Alcuni dati e tendenze offrono spunti interessanti per comprendere meglio la natura della sfida:

Reggiana ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro gare, confermando una crescita in fase difensiva.

ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro gare, confermando una crescita in fase difensiva. Calcio Padova ha vinto tre delle ultime sei trasferte in Serie B , avvicinandosi ai migliori avvii esterni della sua storia recente.

ha vinto tre delle ultime sei trasferte in , avvicinandosi ai migliori avvii esterni della sua storia recente. Tobias Reinhart (Reggiana) e Mattia Bortolussi (Padova) sono gli uomini chiave: il primo specialista nei tiri da fuori, il secondo già autore di 6 reti in stagione.

(Reggiana) e (Padova) sono gli uomini chiave: il primo specialista nei tiri da fuori, il secondo già autore di 6 reti in stagione. Dal punto di vista tattico, la Reggiana preferisce un gioco più diretto (meno possesso palla rispetto agli avversari), mentre il Calcio Padova si distingue per maggiore pressing alto (PPDA 11,4 contro 13,3 degli emiliani).

L’attenzione alle palle inattive e alle ripartenze potrebbe rivelarsi decisiva, mentre la tradizione dei precedenti suggerisce che il fattore campo non rappresenta una garanzia assoluta di successo.

In conclusione, Reggiana e Calcio Padova si sfidano in una gara dal profilo equilibrato, dove le statistiche e le quote confermano l’incertezza dell’esito. Numeri simili, giocatori chiave pronti a incidere e tendenze recenti suggeriscono un confronto aperto, con particolare attenzione agli episodi e ai dettagli che potrebbero fare la differenza.