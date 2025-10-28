Reggiana-Modena: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il derby della Secchia tra Reggiana e Modena accende la decima giornata della Serie B 2025-26. L’atteso confronto andrà in scena martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida dal sapore storico e carica di rivalità, che vede la squadra di Dionigi ospitare la capolista imbattuta guidata da Sottil. Il match promette emozioni, non solo per l’importanza della posta in palio ma anche per lo spessore delle statistiche e delle quote che lo accompagnano.

Reggiana e Modena: come arrivano al derby della Secchia

Il cammino delle due formazioni in questa prima parte di stagione evidenzia un mix di solidità e ambizione. La Reggiana, attualmente nona in classifica con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), si affida al fattore campo: il Mapei Stadium è diventato un vero fortino, ancora imbattuto con 2 vittorie e 2 pareggi, e un bottino di 8 punti su 12 complessivi. In casa la squadra granata ha già segnato 9 reti, distribuite tra ben nove marcatori diversi, segno di un attacco corale e imprevedibile.

Sul fronte opposto, il Modena guida la classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi, e mantiene l’imbattibilità dopo nove giornate. La formazione di Sottil ha costruito la sua fortuna soprattutto tra le mura amiche, ma anche in trasferta – pur con qualche difficoltà in più – ha saputo raccogliere risultati utili. I canarini vantano il miglior attacco casalingo e la miglior difesa del torneo, con soli 5 gol subiti.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti storici

Il recente stato di forma delle due squadre offre spunti interessanti:

Reggiana : 7 punti nelle ultime 5 partite, con risultati alterni tra vittorie, pareggi e sconfitte. Ultime gare: Südtirol-Reggiana 3-1, Reggiana-Spezia 1-1, Cesena-Reggiana 1-2, Reggiana-Bari 3-1, Monza-Reggiana 3-1.

I precedenti sorridono leggermente ai granata, con 29 vittorie contro 25 dei canarini, mentre in Serie B il bilancio è di 13 successi Reggiana e 10 Modena. Al Mapei Stadium la Reggiana ha vinto 10 delle 20 sfide di B contro il Modena, ma l’ultimo confronto interno si è chiuso con un successo degli ospiti (0-1).

Quote principali e andamento del mercato

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote equilibrate, a testimonianza dell’incertezza che avvolge questo derby. Il fattore campo premia leggermente la Reggiana, ma il Modena imbattuto e capolista gode della fiducia degli operatori per la solidità difensiva e la capacità di essere concreto nei momenti chiave.

A incidere sulle quote sono diversi fattori: la striscia positiva della Reggiana tra le mura amiche, la sorprendente efficacia offensiva del Modena nella ripresa (75% dei gol segnati nel secondo tempo), e la presenza di rigoristi affidabili come Gliozzi (5 rigori trasformati su 6 tentativi). Le scommesse sui marcatori e sui gol nel secondo tempo risultano tra le più gettonate secondo i trend degli operatori.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcuni dati arricchiscono la lettura della sfida:

La Reggiana ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B.

ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B. Il Modena non perde una gara di campionato da nove turni e ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni.

non perde una gara di campionato da nove turni e ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Dal 2023/24 nessun pareggio nei derby: due vittorie a testa, con l’ultimo X risalente al 1992.

Gliozzi potrebbe diventare il primo giocatore del Modena a segnare almeno sei rigori in un campionato di B dal 2014/15.

potrebbe diventare il primo giocatore del Modena a segnare almeno sei rigori in un campionato di B dal 2014/15. Novakovich ha timbrato gol e assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie B.

Entrambe le squadre mostrano tendenza a segnare nella ripresa, con la Reggiana particolarmente prolifica tra il 56’ e il 65’ e il Modena negli ultimi venti minuti.

Il derby della Secchia tra Reggiana e Modena si presenta come una delle sfide più sentite e incerte di questa prima parte di stagione. Le statistiche, le quote e le curiosità numeriche contribuiscono ad accrescere l’attesa per un confronto che promette equilibrio e spettacolo, con protagonisti e dettagli tecnici tutti da seguire attentamente.