Reggiana-Catanzaro: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Nel prossimo weekend il Catanzaro tornerà a calcare il rettangolo di gioco del Mapei Stadium, questa volta per affrontare la Reggiana nell’ambito del campionato di Serie B. Dopo la recente parentesi in Coppa Italia contro il Sassuolo, le “Aquile calabresi” si trovano nuovamente di fronte a un avversario storicamente ostico, guidato da una vecchia conoscenza: Davide Dionigi. La partita, in programma in uno degli stadi più moderni d’Italia, promette emozioni e mette in palio punti importanti già in questa fase della stagione.

Una rivalità consolidata: Catanzaro e Reggiana al Mapei Stadium

La sfida tra Reggiana e Catanzaro rappresenta uno dei confronti più tradizionali della categoria cadetta. Il match che si disputerà al Mapei Stadium sarà il trentottesimo nella storia tra le due formazioni, con ben trentatré di questi incontri giocati nell’ambito del campionato di Serie B. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione e si concluse con un spettacolare pareggio per 2-2, in cui la Reggiana era riuscita a portarsi in vantaggio di due reti prima di subire la rimonta degli ospiti, grazie alle marcature di Marco Pompetti e Pietro Iemmello. Per la formazione emiliana, i gol furono siglati da Gondo e Portanova. Si tratta dunque di un confronto che, storicamente, regala sempre emozioni e non manca mai di riservare sorprese.

Statistiche storiche a confronto: bilancio e precedenti significativi

Analizzando i dati storici, emerge come la Reggiana abbia una leggera supremazia nei confronti diretti. Su 37 incontri ufficiali:

Reggiana: 12 vittorie, 39 gol segnati

12 vittorie, 39 gol segnati Catanzaro: 11 vittorie, 34 gol segnati

11 vittorie, 34 gol segnati Pareggi: 14 (l’ultimo 0-0 a febbraio scorso)

Il primo match ufficiale tra le due squadre risale addirittura al 14 ottobre 1956, terminato con un pareggio a reti inviolate nel campionato di Serie C. Negli ultimi anni, la sfida è rimasta equilibrata: la Reggiana si è imposta di misura in trasferta due stagioni fa grazie a un gol di Girma, mentre i match più recenti hanno spesso visto alternarsi risultati di parità o decisi da episodi singoli.

Forma attuale e rendimento recente delle due squadre

Il Catanzaro arriva a questa trasferta dopo aver affrontato la Carrarese in casa, mentre la Reggiana, guidata da Dionigi, cerca di trovare continuità di rendimento nelle prime giornate di campionato. Entrambe le formazioni mostrano una certa solidità difensiva, come testimoniato dai numerosi pareggi negli scontri diretti più recenti. Elementi da considerare in ottica analitica:

Il Catanzaro ha spesso dato prova di carattere, riuscendo a rimontare anche situazioni di svantaggio (es. 2-2 dello scorso anno)

ha spesso dato prova di carattere, riuscendo a rimontare anche situazioni di svantaggio (es. 2-2 dello scorso anno) La Reggiana ha dimostrato di essere avversario ostico in casa, con diverse vittorie di misura

ha dimostrato di essere avversario ostico in casa, con diverse vittorie di misura Le partite tra queste due squadre sono spesso equilibrate e decise da episodi

Quote principali e mercati disponibili per Reggiana-Catanzaro

Nonostante l’equilibrio che caratterizza storicamente questo confronto, le quote dei principali bookmaker riflettono una leggera preferenza per la squadra di casa. I mercati più gettonati sono:

Vittoria Reggiana: solitamente proposta a quota compresa tra 2.30 e 2.60

solitamente proposta a quota compresa tra 2.30 e 2.60 Pareggio: quote intorno a 3.00-3.20

quote intorno a 3.00-3.20 Vittoria Catanzaro: offerte tra 2.90 e 3.20

Altri mercati d’interesse sono l’Under/Over 2.5 (con una lieve tendenza all’Under nei precedenti più recenti) e il segno “Gol”, dato che entrambe le squadre hanno mostrato buona propensione offensiva nella scorsa stagione.

Tendenze numeriche e curiosità: i dati da non perdere

Alcune curiosità statistiche possono offrire spunti interessanti per leggere la sfida:

Negli ultimi 5 confronti diretti, ben 3 sono terminati in parità

La Reggiana ha segnato almeno 1 gol in 4 delle ultime 5 gare interne contro il Catanzaro

ha segnato almeno 1 gol in 4 delle ultime 5 gare interne contro il Il Catanzaro si è spesso distinto per la capacità di rimontare, anche in trasferta

La presenza in panchina di Davide Dionigi, ex tecnico dei calabresi, aggiunge un ulteriore elemento di interesse e incrocio di destini in questa tradizionale sfida di Serie B.

La partita tra Reggiana e Catanzaro si preannuncia come un confronto equilibrato, ricco di storia e numeri interessanti. Le statistiche e le quote suggeriscono una sfida aperta, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e dove entrambe le formazioni cercheranno di conquistare punti preziosi per il prosieguo del loro cammino stagionale.