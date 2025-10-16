Reggiana-Bari: statistiche storiche, curiosità e quote aggiornate

Sabato prossimo il Città del Tricolore ospiterà una sfida di grande interesse in Serie B, con la Reggiana che affronterà il Bari in un match che può dire molto sul momento delle due squadre. L’incontro, in programma nel pomeriggio, si preannuncia ricco di spunti statistici e curiosità, soprattutto per la sorprendente imbattibilità dei padroni di casa contro i pugliesi tra le mura amiche. I riflettori saranno puntati sia sulla forma recente della squadra di mister Dionigi, sia sull’andamento storico dei confronti diretti.

Il Città del Tricolore, roccaforte ritrovata per la Reggiana

Il Città del Tricolore sta tornando a essere protagonista nei successi della Reggiana, che sotto la guida di Dionigi ha ritrovato una certa solidità nei match casalinghi. Dopo un lungo periodo in cui la continuità di risultati tra le mura amiche era venuta meno, i granata sembrano aver invertito la tendenza. In particolare:

L’attuale striscia positiva interna è di 5 partite senza sconfitte, iniziata nella scorsa stagione e proseguita in quella attuale.

Negli ultimi cinque incontri al Città del Tricolore la squadra ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi (vittorie contro Cittadella , Spezia , Empoli ; pareggi con Catanzaro e Spezia ).

la squadra ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi (vittorie contro , , ; pareggi con e ). L’ultimo periodo di simile continuità risale a quasi due anni fa, quando con Nesta in panchina la Reggiana collezionò 7 risultati utili consecutivi in casa.

Questi numeri stanno alimentando entusiasmo tra i tifosi e contribuendo a rendere lo stadio un fattore sempre più determinante per le sorti della stagione.

Forma attuale e precedenti storici: numeri e record da conoscere

Oltre ai risultati recenti, il confronto tra Reggiana e Bari presenta una curiosità statistica di grande rilievo: in Serie B la squadra pugliese non ha mai vinto in trasferta a Reggio Emilia. Analizzando i dati storici:

Totale incontri in Serie B a Reggio Emilia : 15

: 15 Vittorie della Reggiana : 8

: 8 Pareggi: 7

Vittorie del Bari: 0

Data Risultato 27/04/1930 Reggiana 3-1 Bari 12/07/1942 Reggiana 1-1 Bari 04/03/1951 Reggiana 1-1 Bari 06/05/1962 Reggiana 0-0 Bari 12/01/2023 Reggiana 0-0 Bari

Un dato che certamente pesa anche a livello psicologico e che rende la sfida ancora più interessante.

Le principali quote offerte dai bookmaker

Le statistiche e i precedenti pesano anche sulle valutazioni degli operatori di scommesse. Le quote principali offerte per questo tipo di confronto solitamente riflettono l’equilibrio tra le due squadre, ma tengono conto anche della storica imbattibilità dei padroni di casa. In generale:

La quota per la vittoria della Reggiana tende a essere leggermente favorita rispetto a quella del Bari , proprio in virtù dei precedenti positivi casalinghi.

tende a essere leggermente favorita rispetto a quella del , proprio in virtù dei precedenti positivi casalinghi. Il pareggio è considerato un risultato molto probabile, dato l’alto numero di segni “X” nei precedenti a Reggio Emilia.

Le oscillazioni delle quote possono variare in prossimità del match, anche sulla base delle news di formazione e dei flussi di gioco, ma è evidente come la storia giochi un ruolo nel calcolo delle probabilità da parte degli operatori.

Curiosità e tendenze statistiche da non sottovalutare

Tra le curiosità più interessanti emerse dall’analisi dei dati ci sono alcune tendenze degne di nota:

La Reggiana è reduce da una serie positiva in casa che non si vedeva da quasi due anni.

è reduce da una serie positiva in casa che non si vedeva da quasi due anni. Il Bari non è mai riuscito a espugnare il Città del Tricolore in Serie B .

non è mai riuscito a espugnare il in . L’ultima partita tra le due squadre a Reggio Emilia si è conclusa a reti inviolate.

si è conclusa a reti inviolate. L’entusiasmo dei tifosi e la buona risposta in termini di biglietti venduti testimoniano l’interesse acceso attorno a questa sfida.

In conclusione, la sfida tra Reggiana e Bari offre numerosi spunti di analisi, tra statistiche storiche, forma attuale e valutazioni dei bookmaker. Il Città del Tricolore si prepara a vivere un altro pomeriggio di grande calcio, con i numeri che raccontano una tradizione tutta da confermare.