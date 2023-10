Reazione a catena, le campionesse vincono ancora ma finisce malissimo

L’edizione di quest’anno di Reazione a Catena sarà ricordata per essere tra le più discusse di sempre. Ogni giorno il mondo social impazza e critica la scelta degli autori sulle parole dell’ultima catena, considerate, per la maggior parte delle volte troppo facile. Le campionesse in carica ora sono “Le amiche in onda” che riescono sempre a terminare l’ultimo gioco con un montepremi abbastanza cospicuo e ad indovinare l’ultima parola. Questo ha scatenato il mondo del web che non si è trattenuti dalle critiche.

Reazione a catena, troppo facile per “Le amiche in onda”

Reazione a catena, che quest’anno prolungherà la messa in onda fino a dicembre, è una fonte inesauribile di polemiche: ad insospettite il pubblico sono sempre le ultime catene, che spesso risultano troppo banali. Le amiche in onda, in meno di una settimana dal loro esordio, sono già riuscite a mettere in tasca un montepremi che supera il 63mila euro. Nonostante le critiche pero, lo show condotto da Marco Liorni continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, e riesce a raggiungere sempre il 20% di share. (continua dopo la foto)

Le critiche dai social

Ai tempi dei “Dai e Dai”, gli autori hanno dato il meglio, costruendo catene considerate troppo complicate. E un pensiero va ancora a loro, con qulche utente che scrive: “Il braccino corto ce l’avevano solo coi Dai e dai, tra l’altro è stata l’unica squadra di quest’anno che davvero meritava di vincere”

Ora la situazione risulta ribaltata. Le campionesse in carica, il trio formata da Mariluna Deleonardis, Donatella Farina e Valeria Rizzo sono riuscite quasi sempre ad indovinare l’ultima parola che a detta di molti “sta diventando una farsa, anche stasera catena finale a livello di scuola dell’infanzia.” Qualcuno invece crede che sotto sotto le campionesse siano delle “raccomandate” mentre un altro: “Ed anche stasera un bel regalino! 20 parole facilissime… catena indovinata senza nemmeno le iniziali… però non dobbiamo pensare male“