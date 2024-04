Re Carlo III, l’aggiornamento da Buckingham Palace: come sta il sovrano

Londra, 26 aprile 2024 – Buckingham Palace rilascia un comunicato ufficiale sulle condizioni si salute del sovrano, Re Carlo III, che da diverse settimane sta combattendo una battaglia contro il tumore. Ecco come sta davvero il monarca inglese. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Re Carlo, l’indiscrezione choc sul suo stato di salute: come sta davvero

Leggi anche: Proposta di matrimonio sul campo: il primo giocatore professionista a fare coming out si sposa

I sudditi preoccupati per Re Carlo

Proprio quando la preoccupazione dei sudditi cominciava a farsi un po’ troppo insistente, Buckingham Palace ha deciso di rompere il silenzio e rilasciare qualche informazione sullo stato di salute di Re Carlo III di Inghilterra. Solo nei giorni scorsi erano trapelate le indiscrezioni sul fatto che la Corona stesse aggiornando il piano per il funerale del sovrano e la notizia aveva lasciato i cittadini piuttosto scossi. Per quanto non fosse che una mossa anticipata per non farsi cogliere impreparati nel caso del triste evento, la preoccupazione sulle condizioni del sovrano sono cominciate ad aumentare. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Rottura tra Totti e Blasi: spunta il nome di un big Mediaset

Il comunicato di Buckingham Palace

Re Carlo III si sta sottoponendo a cicli di cure per il tumore della cui natura non sono stati dati troppi dettagli. Comprensibilmente, i sudditi e gli esperti della Corona Inglese non amano essere tenuti all’oscuro dei fatti della Royal Family e si sono lanciati in diverse congetture su cosa stia passando il sovrano. Ora però, l’assordante silenzio sulle sue condizioni sembra finalmente avere una fine. Buckingham Palace ha rilasciato un aggiornamento importante sulle condizioni di Re Carlo III nella data di ieri, venerdì 26 aprile. Ecco cosa sappiamo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva