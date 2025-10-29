Ravenna-Rimini: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Questa sera alle 18.30, allo stadio Benelli di Ravenna, andrà in scena il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, dove i padroni di casa ospiteranno il Rimini. L’incontro, inizialmente previsto al Romeo Neri di Rimini, è stato spostato per motivi logistici. Si tratta di una sfida che mette di fronte due squadre protagoniste nelle rispettive categorie nella passata stagione e che promette interesse non solo sul campo, ma anche dal punto di vista delle statistiche e delle quote.

Analisi dell’evento: Ravenna e Rimini a confronto nella Coppa Italia di Serie C

Il secondo turno di Coppa Italia Serie C propone una partita dal sapore particolare: il Ravenna, reduce da una brillante eliminazione del Cittadella con un netto 2-0 (doppietta di Motti), affronta un Rimini che fa il suo esordio nella competizione dopo essere uscito al primo turno della Coppa Italia maggiore contro il Pescara. Per entrambe, la Coppa rappresenta una vetrina importante e un’occasione per dare spazio anche a chi ha giocato meno in campionato. L’allenatore del Ravenna, Marchionni, ha sottolineato la volontà della squadra di proseguire il cammino, pur invitando a non sottovalutare l’impegno contro un Rimini che, nonostante le difficoltà societarie e la penalizzazione, resta competitivo.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti

Le due squadre arrivano a questo appuntamento in condizioni differenti. Ecco alcuni dati rilevanti:

Ravenna ha ottenuto 8 vittorie e 1 pareggio nei precedenti in Coppa Italia sotto la guida di Marchionni .

ha ottenuto 8 vittorie e 1 pareggio nei precedenti in sotto la guida di . La squadra giallorossa è reduce da una vittoria in trasferta contro il Piancastagnaio , grazie al gol di Okaka , che non segnava da 955 giorni.

, grazie al gol di , che non segnava da 955 giorni. In campionato, il Ravenna condivide il secondo posto con l’ Ascoli (27 punti), a una sola lunghezza dalla capolista Arezzo .

condivide il secondo posto con l’ (27 punti), a una sola lunghezza dalla capolista . Il Rimini, pur avendo quasi annullato la penalizzazione di 12 punti, resta ultimo a -1, ma ha dimostrato di essere competitivo con il recente pareggio esterno contro il Campobasso.

Negli ultimi confronti diretti tra le due squadre, non mancano episodi interessanti, considerato che entrambe hanno trionfato nelle rispettive edizioni della Coppa Italia 2025 di categoria.

Quote principali disponibili per Ravenna vs Rimini

I bookmaker hanno espresso un netto favore per il Ravenna, che parte da favorito secondo le quote. Ecco la panoramica delle principali quote offerte per l’esito finale nei 90 minuti regolamentari:

Esito Quota Vittoria Ravenna 1,65 Pareggio 4,25 Vittoria Rimini 3,80

La tendenza riflette la differenza di rendimento recente e la solidità mostrata dal Ravenna in questa competizione, ma sottolinea anche che il calcio può sempre riservare sorprese.

Tendenze e curiosità numeriche: Ravenna solida in Coppa

Alcuni dati interessanti arricchiscono il quadro della sfida:

Marchionni non ha mai perso una gara di Coppa Italia da quando guida il Ravenna (8 vittorie e 1 pari).

non ha mai perso una gara di da quando guida il (8 vittorie e 1 pari). La squadra giallorossa ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime uscite in Coppa.

Il Rimini ha reagito alle difficoltà societarie mostrando compattezza, come dimostra l’1-1 ottenuto nell’ultima trasferta.

ha reagito alle difficoltà societarie mostrando compattezza, come dimostra l’1-1 ottenuto nell’ultima trasferta. Da segnalare anche le misure di sicurezza straordinarie adottate per l’evento, con il quartiere stadio blindato per prevenire disordini.

In sintesi, la partita tra Ravenna e Rimini si presenta ricca di spunti, sia per la situazione di classifica delle due squadre, sia per la storia recente nella competizione. Le quote premiano la formazione di Marchionni, ma il Rimini cercherà di sovvertire i pronostici e rilanciare la propria stagione anche attraverso la Coppa.