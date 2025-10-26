Ravenna-Pianese: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La sfida tra Ravenna e Pianese si prepara ad accendere il pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025, con calcio d’inizio alle 17.30. La partita, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sul terreno sintetico dello stadio di Piancastagnaio, ai piedi del monte Amiata. Dopo la sconfitta subita contro l’Arezzo, i giallorossi cercano riscatto per rilanciarsi nella corsa ai primi posti della classifica.

Due squadre a confronto: analisi della situazione e del contesto

Ravenna e Pianese si presentano con obiettivi e stati di forma differenti. La formazione guidata da Mister Marchionni arriva a questa sfida occupando il secondo posto in classifica con 24 punti, a pari merito con l’Ascoli e a sole tre lunghezze dalla capolista Arezzo. La recente serie positiva di sette vittorie consecutive è stata però interrotta dal ko nell’ultima giornata, rendendo questa partita cruciale per riprendere il cammino verso la vetta.

Ravenna : 2° posto, 24 punti, reduce da 7 vittorie e 1 sconfitta.

: 2° posto, 24 punti, reduce da 7 vittorie e 1 sconfitta. Pianese: 12° posto, 13 punti, cerca di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La Pianese, allenata da Birindelli, ha invece collezionato una sconfitta contro il Guidonia e un pareggio interno contro il Bra. La squadra, che rappresenta il comune più piccolo della Serie C, affronta il suo terzo campionato professionistico, consolidando un’identità unica nel panorama calcistico nazionale.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

La partita si presenta come un duello tra squadre che adottano lo stesso modulo tattico (5-3-2), elemento che potrebbe equilibrare ulteriormente la sfida. Analizzando la forma recente delle due formazioni:

Ravenna ha costruito una lunga striscia vincente, interrotta solo nell’ultimo turno.

ha costruito una lunga striscia vincente, interrotta solo nell’ultimo turno. Pianese ha vissuto momenti più altalenanti, con risultati utili alternati a sconfitte.

Tra i calciatori più rappresentativi della Pianese figura il centrale difensivo Luca Ercolani, ravennate di origine e con trascorsi nei settori giovanili di diverse squadre, inclusa un’esperienza al Manchester United. Sul fronte formazioni, il Ravenna potrebbe apportare alcune modifiche per gestire le energie in vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Rimini.

Squadra Ultimi 5 Risultati Posizione Ravenna V-V-V-V-V-S 2° Pianese S-P-V-P-S 12°

Quote principali disponibili per la sfida di Piancastagnaio

I principali bookmaker segnalano una leggera preferenza per il Ravenna nel pronostico pre-partita. Le quote aggiornate indicano:

Vittoria Ravenna : 2,30

: 2,30 Vittoria Pianese : 3,20

: 3,20 Pareggio: 3,25

Questi dati riflettono sia lo stato di forma delle due squadre sia il differente posizionamento in classifica. Per gli operatori del settore, la formazione ospite dispone di maggiori possibilità di successo, ma le quote equilibrate testimoniano la possibile incertezza del risultato, anche a causa delle particolari condizioni del campo e della necessità di gestire le forze in vista degli impegni ravvicinati.

Tendenze numeriche e curiosità sulla partita

La peculiarità di affrontare una partita su un campo sintetico di dimensioni ridotte potrebbe influire sull’andamento della gara, rendendo il match più fisico e combattuto. Alcuni dati e curiosità da segnalare:

La Pianese , pur rappresentando un piccolo comune, è riuscita a mantenere la categoria per tre stagioni consecutive.

, pur rappresentando un piccolo comune, è riuscita a mantenere la categoria per tre stagioni consecutive. Entrambe le squadre adottano lo stesso modulo, il che potrebbe portare a una partita tatticamente bloccata.

Tra i possibili cambi del Ravenna figurano il portiere Borra e il terzino sinistro Falbo, a testimonianza dell’intenzione di ruotare la rosa.

Le scelte di formazione e la gestione delle energie saranno fattori chiave, considerando anche il calendario fitto che attende entrambe le squadre.

In conclusione, Ravenna e Pianese si affrontano in un match denso di spunti statistici e con quote che riflettono l’equilibrio attuale della Serie C. Il risultato finale sarà influenzato sia dalla condizione fisica che dalla capacità di adattarsi alle condizioni del campo, in una sfida che promette intensità e interesse fino all’ultimo minuto.