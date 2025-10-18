Ravenna-Arezzo: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il confronto tra Ravenna e Arezzo, in programma domani alle 14:30 allo stadio Benelli, rappresenta uno dei match più attesi della decima giornata di Serie C. La partita vede opposte due squadre attualmente appaiate in vetta alla classifica, pronte a contendersi il primato in un confronto che si preannuncia ricco di spunti tecnici e statistici di rilievo.

Tradizione casalinga favorevole per il Ravenna contro l’Arezzo

Analizzando i precedenti tra Ravenna e Arezzo disputati in terra romagnola, emerge un dato curioso e significativo: i giallorossi non hanno mai perso in casa contro i toscani. In dodici confronti ufficiali casalinghi, il Ravenna ha raccolto 5 vittorie e 7 pareggi, mantenendo la propria imbattibilità tra le mura amiche sia al Darsena che al Benelli. Questo trend si conferma solido negli anni più recenti, visto che dal 2011 ad oggi le due squadre si sono ritrovate nello stesso campionato per sette volte tra Serie D e Serie C, anche se solo una volta nello stesso girone. L’ultimo doppio confronto, nella stagione 2020-21, si è concluso con due pareggi per 1-1, a testimonianza dell’equilibrio che spesso caratterizza questi incroci.

Statistiche a confronto: andamento, precedenti e rendimento recente

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento in un ottimo stato di forma, condividendo la vetta della classifica. Se da un lato il Ravenna può contare su una solida tradizione casalinga, dall’altro l’Arezzo ha costruito gran parte della propria attuale posizione grazie a un rendimento esterno impeccabile:

Arezzo ha vinto tutte e quattro le gare giocate in trasferta in questa stagione.

ha vinto tutte e quattro le gare giocate in trasferta in questa stagione. Il Ravenna non ha mai perso in casa con l’ Arezzo (5 vittorie, 7 pareggi).

non ha mai perso in casa con l’ (5 vittorie, 7 pareggi). L’ultimo confronto diretto ha visto due pareggi per 1-1.

Il bilancio generale dei precedenti è leggermente favorevole all’Arezzo (8 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte), ma escludendo due vittorie giallorosse annullate per il ritiro dell’Arezzo nel 1992-93.

Entrambe le formazioni sono inoltre caratterizzate da un atteggiamento propositivo, come dimostrano le frequenti rimonte operate da entrambe dopo essere passate in svantaggio. Il Ravenna ha ribaltato risultati negativi contro Guidonia e Perugia, mentre l’Arezzo si è imposto su Carpi, Juve U23 e Pianese partendo da situazioni di svantaggio.

Le quote principali per il match Ravenna-Arezzo

Le principali piattaforme di bookmakers propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida. La vittoria del Ravenna viene generalmente quotata attorno a valori compresi tra 2.30 e 2.50, mentre il successo esterno dell’Arezzo si attesta su quote che variano da 2.80 a 3.10. Il pareggio, considerando i numerosi precedenti in equilibrio, oscilla tra 3.00 e 3.20. La proposta di mercati secondari, come il “Goal” (entrambe le squadre a segno) e l’“Over 2.5” (almeno tre reti complessive), trova riscontro nei dati relativi alle rimonte e alla propensione offensiva di entrambe le formazioni.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sulla sfida

Dalla lettura dei dati emergono alcune tendenze interessanti:

Nessuna delle due squadre ha ancora pareggiato in campionato in questa stagione.

L’ Arezzo è l’unica squadra del girone ad aver sempre vinto in trasferta.

è l’unica squadra del girone ad aver sempre vinto in trasferta. Il Ravenna mantiene l’imbattibilità casalinga storica contro i toscani.

mantiene l’imbattibilità casalinga storica contro i toscani. Entrambe le squadre hanno dimostrato capacità di rimonta, segnando in più occasioni anche dopo essere andate sotto nel punteggio.

Questi elementi suggeriscono una sfida aperta e dinamica, in cui la tradizione potrebbe pesare tanto quanto la forma attuale.

In sintesi, Ravenna e Arezzo si presentano al big match forti di numeri solidi e di una rivalità mai banale. Le statistiche e le quote illustrate evidenziano l’equilibrio e l’incertezza di una partita che può offrire spunti interessanti sia dal punto di vista sportivo che analitico, confermando il fascino delle sfide di vertice in Serie C.