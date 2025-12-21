Ravaglia-Bologna: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La finale di Coppa Italia si avvicina e sotto i riflettori c’è Federico Ravaglia, portiere che ha saputo ritagliarsi un ruolo chiave nel Bologna grazie a prestazioni di alto livello e a un rapporto speciale con i calci di rigore. L’evento, in programma prossimamente, vedrà nuovamente protagonista il giovane estremo difensore che, dopo aver superato momenti difficili e aver saputo cogliere le occasioni più importanti, si presenta come elemento determinante nella rincorsa al trofeo.

I rigori: il palcoscenico preferito di Ravaglia

Federico Ravaglia ha costruito la sua fama all’interno della stagione proprio grazie alle sue prodezze dagli undici metri. Il 20 dicembre 2023, nella partita di Coppa Italia contro l’Inter, Ravaglia ipnotizzò Lautaro parando un rigore fondamentale per la qualificazione del Bologna ai supplementari. Più avanti, nella decisiva trasferta a Napoli per la matematica qualificazione in Champions League, il portiere si è ripetuto, neutralizzando ancora una volta un tiro dal dischetto. Questi episodi hanno consolidato l’immagine di Ravaglia come uno specialista nei momenti ad alta tensione. Nella recente semifinale, sempre contro i nerazzurri e davanti agli occhi di tutta Italia, il portiere ha parato due rigori nella lotteria finale, confermandosi risorsa preziosa nelle situazioni critiche e regalando emozioni ai tifosi rossoblù.

Forma e rendimento: i numeri stagionali del portiere

L’analisi dei dati stagionali evidenzia come Ravaglia abbia saputo mantenere un rendimento costante e di alto livello, pur alternandosi spesso con Skorupski. Nelle sue 9 presenze in campionato, ha subito 9 reti ma è riuscito a evitare ben 3,11 expected goals, equivalente al 26% degli xG avversari. Questo dato lo colloca tra i portieri più efficaci della Serie A per capacità di limitare i danni in situazioni pericolose. Solo Maignan e Svilar hanno fatto meglio di lui in questa speciale graduatoria. La crescita personale di Ravaglia è stata costante: dopo gli inizi difficili, l’esordio con cinque reti subite contro la Roma e vari prestiti, oggi si trova a essere protagonista di una stagione di grande maturità.

9 presenze in campionato

9 reti subite

3,11 expected goals evitati (26%)

Parate decisive nei momenti cruciali

Quote principali e contesto scommesse

Le recenti prestazioni di Ravaglia hanno influito sulle valutazioni dei bookmaker per quanto riguarda la finale. La sua capacità di parare i rigori e l’atteggiamento nelle partite ad eliminazione diretta hanno portato a un’attenzione particolare sui mercati relativi all’esito ai rigori o al numero di parate del portiere. In particolare, le quote che riguardano la possibilità di tempi supplementari o rigori risultano più basse rispetto alla media stagionale delle finali, proprio per la presenza di un portiere capace di spostare gli equilibri nelle sfide dal dischetto. Analogamente, le quote sulle reti subite dal Bologna o sulle parate di Ravaglia sono state aggiornate, riflettendo i dati di rendimento e la tendenza a incidere nei momenti chiave.

Curiosità numeriche e tendenze stagionali

Oltre alle statistiche sui rigori, emerge una serie di dati interessanti sul percorso di Ravaglia:

Ha evitato almeno un gol atteso in diverse partite chiave.

Negli scontri diretti contro squadre di vertice, ha mantenuto una media di parate superiore alla media del campionato.

La percentuale di rigori parati è tra le più alte registrate in questa stagione di Serie A.

Queste peculiarità lo rendono un profilo unico tra i portieri italiani del momento, capace di influenzare in modo determinante il rendimento della propria squadra nelle partite da dentro o fuori.

In conclusione, l’ascesa di Federico Ravaglia rappresenta uno dei temi più interessanti della stagione calcistica italiana. Le sue statistiche e le recenti prestazioni nei momenti decisivi, unite alle attenzioni dei bookmaker, fanno della finale un evento da seguire anche dal punto di vista dei numeri e delle tendenze.