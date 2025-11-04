Rangers-Roma: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La sfida tra Rangers e Roma, in programma giovedì 6 novembre alle ore 21:00 per la quarta giornata della League Phase di Europa League, attira l’attenzione per le sue implicazioni nel percorso europeo dei giallorossi. In un contesto di gruppo ancora aperto, la partita si preannuncia cruciale per la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, alla ricerca di continuità e concretezza sotto porta dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche difficoltà realizzativa.

Rangers-Roma: uno sguardo sull’attacco giallorosso

La Roma ha segnato complessivamente 13 reti in stagione, 10 delle quali in Serie A. Questo dato colloca i capitolini al dodicesimo posto per capacità offensiva nel massimo campionato italiano, un risultato inferiore alle attese per un club con ambizioni di vertice. Tuttavia, nelle ultime settimane la squadra sembra aver trovato un certo equilibrio offensivo: ben 9 giocatori diversi sono andati a segno, segnale di una maggiore imprevedibilità e di una distribuzione più ampia del peso delle marcature.

13 gol totali in stagione (10 in Serie A)

9 marcatori diversi

Media di un gol a partita

Nonostante questi timidi segnali di ripresa, il confronto con le altre big della Serie A rimane impietoso: Inter, Napoli, Milan e Juventus mostrano numeri superiori sia per gol segnati sia per continuità in zona-gol, elementi fondamentali per mantenere il passo in campionato e in Europa.

Statistica a confronto: il rendimento delle big in Italia

Analizzando i dati delle principali rivali della Roma, emergono differenze significative sia nella quantità di reti realizzate sia nella capacità di coinvolgere più giocatori nel tabellino dei marcatori. Ecco una sintesi delle statistiche chiave:

Squadra Gol segnati Marcatori diversi Inter 33 11 Napoli 20 8 Milan 20 10 Juventus 20 11 Roma 13 9

Inter primeggia sia per numero di reti che per varietà di marcatori.

primeggia sia per numero di reti che per varietà di marcatori. Napoli , Milan e Juventus hanno una distribuzione dei gol equilibrata e superiore a quella della Roma .

, e hanno una distribuzione dei gol equilibrata e superiore a quella della . La Roma è in linea come varietà realizzativa, ma resta indietro nei numeri complessivi.

Il dato suggerisce la necessità, per la squadra di Gasperini, di migliorare la finalizzazione per non perdere contatto con le prime posizioni.

Quote principali e mercato delle scommesse

Le principali agenzie di scommesse, in assenza di dati ufficiali sulle quote aggiornate per questa partita, prevedono generalmente equilibrio nei match di Europa League tra squadre di livello simile. La Roma, pur non partendo da favorita assoluta, gode di una lieve considerazione grazie al miglioramento mostrato nelle ultime partite e a una rosa più ampia. Tuttavia, l’assenza di elementi chiave come Dybala potrebbe influenzare le valutazioni degli operatori.

Spesso, le quote per il segno 1X2 in queste partite oscillano tra valori simili, con una leggera tendenza a favorire la squadra di casa (Rangers), ma la maggiore esperienza internazionale della Roma viene tenuta in considerazione. Quote per il numero di gol totali e per i marcatori risultano particolarmente interessanti, vista la distribuzione omogenea delle reti tra i giallorossi.

Tendenze e curiosità statistiche: i numeri dei marcatori

Un elemento interessante che emerge dall’analisi stagionale della Roma è la capacità di coinvolgere diversi giocatori nella fase realizzativa. I 9 marcatori diversi rappresentano un dato in linea con le migliori squadre italiane, e ciò contribuisce a rendere la squadra più imprevedibile.

Assenza di un unico terminale offensivo: più opzioni per andare in gol.

Infortuni e rotazioni hanno favorito la distribuzione delle reti.

L’utilizzo di moduli alternativi (ad esempio, Dybala da falso nueve) ha ampliato le soluzioni offensive.

La continuità in zona-gol sarà fondamentale per la Roma nelle prossime settimane, sia in campionato sia in Europa League, dove la concretezza sotto porta può fare la differenza negli scontri diretti.

In conclusione, la partita tra Rangers e Roma rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi, chiamati a confermare i segnali di crescita offensiva e a migliorare la propria produttività in fase realizzativa. Le statistiche e le quote testimoniano un equilibrio di fondo, ma sarà la capacità di finalizzare le occasioni a determinare il risultato finale.