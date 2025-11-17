Raiders-Cowboys: statistiche, quote e curiosità NFL 2025

La sfida tra Las Vegas Raiders e Dallas Cowboys si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione NFL. Il match si giocherà il 17 novembre 2025 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, reduci da periodi complicati. In un contesto in cui le performance recenti e le statistiche giocano un ruolo fondamentale, analizziamo i dati principali e le quote aggiornate, offrendo una panoramica completa per comprendere meglio la situazione prima del calcio d’inizio.

Raiders e Cowboys a confronto: forma recente e rendimento stagionale

Entrambe le formazioni vivono momenti difficili. I Cowboys arrivano alla partita dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro gli Arizona Cardinals con un risultato di 27-17. Nonostante le 333 yard totali prodotte in attacco, la squadra guidata da Dallas non è riuscita a incidere nei momenti chiave, mostrando una certa difficoltà sia mentale che fisica. La difesa, inoltre, ha evidenziato problemi nel contenere le corse avversarie.

Cowboys : 2 sconfitte consecutive

: 2 sconfitte consecutive Ultimo match: 17-27 contro Arizona Cardinals

Attacco: 333 yard totali ma poca incisività nei momenti cruciali

Difesa: in difficoltà sulle corse avversarie

I Raiders, dal canto loro, non attraversano un periodo migliore. Sono reduci da tre sconfitte di fila, con l’ultima partita persa 10-7 contro i Denver Broncos. L’attacco ha prodotto solo 188 yard totali, segno di una difficoltà cronica a trovare ritmo e continuità. La difesa si è dimostrata solida, ma spesso non sufficiente a invertire il trend negativo. Un dato positivo per i Raiders è la capacità di rimanere competitivi nei match casalinghi, restando in partita fino alle ultime battute.

Raiders : 3 sconfitte consecutive

: 3 sconfitte consecutive Ultimo match: 7-10 contro Denver Broncos

Attacco: solo 188 yard totali nell’ultima gara

Difesa: tiene bene, ma non basta a cambiare la rotta

Quote principali e mercati disponibili per Raiders-Cowboys

Le quote aggiornate dei bookmaker riflettono l’equilibrio e le difficoltà delle due squadre. Siti come Sisal offrono la possibilità di seguire la partita in diretta streaming, con una panoramica costante sulle variazioni delle quote in tempo reale.

Vittoria Cowboys : quota tendenzialmente più bassa, favorita dai bookmaker per la maggiore qualità dell’organico

: quota tendenzialmente più bassa, favorita dai bookmaker per la maggiore qualità dell’organico Vittoria Raiders : quota più alta, riflesso delle recenti difficoltà e di un rendimento offensivo altalenante

: quota più alta, riflesso delle recenti difficoltà e di un rendimento offensivo altalenante Pareggio: opzione generalmente poco considerata in NFL, ma con quota molto elevata

Oltre all’esito finale, sono disponibili mercati su:

Numero totale di punti segnati

Prestazioni individuali dei quarterback e dei principali ricevitori

Numero di touchdown segnati da ciascuna squadra

Le quote, soggette a variazioni fino al fischio d’inizio, sono influenzate sia dalla forma recente che dagli infortuni e dalle scelte tecniche dell’ultimo minuto.

Tendenze e curiosità numeriche: chi può invertire il trend?

Alcuni numeri aiutano a comprendere meglio le dinamiche della partita e le possibili chiavi di lettura:

I Cowboys hanno perso le ultime due partite, ma nelle precedenti tre trasferte avevano sempre segnato almeno 20 punti.

hanno perso le ultime due partite, ma nelle precedenti tre trasferte avevano sempre segnato almeno 20 punti. I Raiders faticano in attacco, con una media di meno di 15 punti segnati a partita nelle ultime tre uscite.

faticano in attacco, con una media di meno di 15 punti segnati a partita nelle ultime tre uscite. La difesa dei Raiders è tra le più solide nelle partite casalinghe, concedendo meno di 18 punti di media quando giocano all’ Allegiant Stadium .

è tra le più solide nelle partite casalinghe, concedendo meno di 18 punti di media quando giocano all’ . Negli ultimi cinque scontri diretti, le vittorie sono state equamente distribuite tra le due squadre, segno di un equilibrio storico.

Questi dati sottolineano come la partita si preannunci incerta, con entrambe le formazioni chiamate a reagire dopo una serie di risultati negativi.

In sintesi, Raiders e Cowboys arrivano a questo appuntamento con la necessità di invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni stagionali. Le statistiche recenti e le quote aggiornate dei bookmaker offrono uno spaccato interessante su una sfida dal pronostico aperto, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.