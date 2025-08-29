Rabiot nel mirino: Milan e Napoli ci pensano, ma i costi restano un ostacolo

Massimiliano Allegri ha un desiderio preciso: portare Adrien Rabiot in rossonero. Al Milan serve infatti una mezzala con capacità di inserimento, in grado di dare cambio di passo al centrocampo. Un profilo che il tecnico considera essenziale, a prescindere dal futuro di Yunus Musah, rimasto in squadra dopo l’infortunio di Jashari.

#Rabiot–#OM: I francesi vogliono scuse scritte dopo il recente clash con Rowe e fissano il prezzo a 15M € 💰

Affare complicato per tempi e dinamiche, ma il #Milan ci sta lavorando 🔴⚫️



Rabiot, Milan e Napoli alla finestra

Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio del Napoli, ma nelle ultime ore anche il Milan ha rivalutato concretamente l’opportunità Rabiot. Il centrocampista è in rotta con l’Olympique Marsiglia, ma il rapporto con i francesi è ancora da chiarire in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro.

L’ostacolo ingaggio

Il problema principale resta quello economico. Rabiot chiede un ingaggio da almeno 5,5-6 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono le commissioni per l’entourage. Una cifra che va ben oltre il tetto salariale imposto dal Milan, che negli ultimi anni ha mantenuto una politica rigida nella gestione degli stipendi.

Un salto di qualità che costa

Se il Milan vuole davvero compiere un salto di qualità, secondo molti osservatori dovrà valutare un’eccezione rispetto alle proprie regole, abbattendo il limite imposto per operazioni di questo livello. Il tempo però stringe, e il rischio di aver già perso giorni preziosi di mercato è concreto.

Futuro da scrivere

Per Rabiot resta quindi aperto un ventaglio di possibilità: tra la corte del Milan, l’interesse del Napoli e la situazione irrisolta con il Marsiglia. Ma una cosa è certa: come in ogni trattativa di mercato, i matrimoni si fanno in due. E servono i soldi.

