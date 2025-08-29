Milan, dopo Nkunku priorità in difesa: Akanji obiettivo principale, ma spunta il Tottenham

Chiuso l’arrivo di Nkunku, il Milan ha una priorità chiara per completare il mercato: consegnare a Massimiliano Allegri un difensore centrale d’esperienza. Sfuma la pista Kim, con il ds Igli Tare che ha virato con decisione su Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham make approach with Man City for Manuel Akanji, one of 3 names on shortlist.



AC Milan are also in talks over move for the defender, ready to pay £15m fee but still in talks over personal terms 🔴⚫️#THFC and Milan want CB before the end of the window. pic.twitter.com/ucEvzgeKqK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Akanji nel mirino rossonero

I contatti con l’entourage dello svizzero sono costanti e la palla passa ora al giocatore, che a 30 anni deve decidere il suo futuro. L’ostacolo principale resta l’ingaggio da 6 milioni di euro, che andrebbe ridotto per approdare in rossonero.

Sul fronte economico con il City non emergono criticità: i campioni d’Inghilterra hanno fissato il prezzo in 15 milioni di euro per l’ex Borussia Dortmund.

Tottenham in corsa

A complicare i piani del Milan potrebbe però essere il Tottenham, che ha effettuato un sondaggio su Akanji entrando ufficialmente nella corsa. Un dettaglio significativo, considerando le risorse a disposizione degli Spurs, reduci dall’investimento da 60 milioni per l’acquisto di Xavi Simons dal Lipsia.

Le alternative: sfuma Kiwior

Il Milan aveva individuato in Jakub Kiwior la prima alternativa ad Akanji, ma l’ex difensore dello Spezia ha ormai definito il suo passaggio al Porto per un’operazione da 26 milioni di euro. Una soluzione che sfuma e restringe ulteriormente le opzioni per la difesa.

MILAN, ITALY – AUGUST 17 Yunus Musah of AC Milan looks on during the first round Coppa Italia match between AC Milan and SSC Bari at Stadio Giuseppe Meazza on August 17, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Centrocampo, Musah resta in bilico

L’infortunio di Jashari ha cambiato anche i piani per il centrocampo rossonero. La cessione di Yunus Musah all’Atalanta è stata congelata: l’americano sarà titolare contro il Lecce e solo dopo la gara arriverà una decisione definitiva sul suo futuro.

Sul fronte entrate, invece, l’arrivo di Adrien Rabiot, vecchio pallino di Allegri, appare sempre più complicato. Il centrocampista francese resta in contatto con il suo ex club, ma in queste ore i transalpini, spinti da Roberto De Zerbi, stanno provando a convincerlo a restare.

Leggi anche: