Quote e statistiche Steaua-Bologna: dati, tendenze, valori

La terza giornata della fase a gironi di Europa League vede impegnate Steaua Bucarest e Bologna in un match che si preannuncia decisivo per il prosieguo del cammino europeo di entrambe le formazioni. L’incontro, in programma giovedì 23 ottobre 2025, rappresenta un crocevia importante per i rossoblù, che cercano il primo successo nel girone dopo un pareggio e una sconfitta nelle precedenti uscite. Anche i padroni di casa rumeni sono chiamati a riscattare il passo falso dell’ultimo turno, rendendo la sfida particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Analisi dell’evento e situazione delle due squadre

Bologna affronta la trasferta a Bucarest in un momento delicato, complice l’assenza forzata del tecnico Vincenzo Italiano per motivi di salute. L’allenatore seguirà la squadra da remoto, mentre lo staff guiderà i rossoblù in una partita che può già rappresentare uno snodo chiave del girone. Finora, la compagine emiliana ha raccolto un solo punto, frutto del pareggio interno contro il Friburgo e della sconfitta contro l’Aston Villa in trasferta. Di conseguenza, una vittoria diventa fondamentale per rilanciare le ambizioni di qualificazione.

La situazione non è meno complessa per la Steaua Bucarest, che dopo aver vinto all’esordio contro i Go Ahead Eagles è incappata in una sconfitta interna contro lo Young Boys. Per entrambe, dunque, l’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti per restare in corsa nella fase a gironi.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti

L’analisi delle statistiche mette in luce alcune dinamiche interessanti tra le due squadre:

Steaua Bucarest ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite europee, mostrando alternanza nei risultati.

ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite europee, mostrando alternanza nei risultati. Bologna ha finora raccolto un pareggio e una sconfitta, faticando a trovare continuità in Europa.

ha finora raccolto un pareggio e una sconfitta, faticando a trovare continuità in Europa. I precedenti storici tra le due formazioni in competizioni europee sono limitati, il che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Entrambe le squadre hanno subito gol in ciascuna delle precedenti partite del girone.

Il rendimento casalingo della Steaua Bucarest si è rivelato altalenante, mentre il Bologna in trasferta non è ancora riuscito a imporsi in questa edizione della Europa League. Questo equilibrio nei dati suggerisce una partita aperta a diversi scenari.

Probabili formazioni e moduli scelti dagli allenatori

Per quanto riguarda le scelte di formazione, entrambe le squadre sembrano orientate verso il modulo 4-2-3-1. Il tecnico cipriota Elias Charalambous dovrebbe schierare la Steaua con Tarnovanu tra i pali; una difesa con Cercel, Ngezana, Alhassan e Radunovic; a centrocampo Șut e Tanase; la linea offensiva composta da Cisotti, Olaru, Popescu e come punta Birligea.

Il Bologna, guidato da remoto da Italiano, proporrà Skorupski in porta; difesa con Holm, Vitik, Heggem e Lykogiannis; mediana con Freuler e Moro; in avanti spazio a Orsolini, Odgaard, Rowe e punta centrale Dallinga. La scelta di affidarsi ad un undici compatto e già rodato potrebbe agevolare la gestione di una gara dall’alto valore tattico e psicologico.

Quote principali e prospettive secondo i bookmakers

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono una leggera preferenza al Bologna per la vittoria esterna, con una quota per il segno “2” fissata a 1,65. Il pareggio è quotato a 3,85, mentre il successo casalingo della Steaua Bucarest raggiunge una quota di 5,25. Questa valutazione riflette la fiducia nei confronti della formazione italiana, nonostante la trasferta e le difficoltà logistiche legate all’assenza del proprio allenatore. La differenza tra le quote suggerisce un certo equilibrio, ma con il Bologna leggermente favorito per la qualità della rosa e il valore dell’organico.

Tendenze e curiosità numeriche del match

Tra le curiosità statistiche spicca il dato relativo alla capacità offensiva di entrambe le squadre: sia Bologna che Steaua Bucarest hanno sempre trovato la via del gol nelle prime due giornate di questa Europa League. Inoltre, la difesa delle due formazioni non è risultata impenetrabile, con almeno una rete subita a partita. Un altro elemento di interesse riguarda la gestione delle gare casalinghe da parte dei rumeni, che alternano risultati positivi e negativi, mentre gli italiani cercano ancora la prima gioia esterna in questa stagione europea.

La sfida tra Steaua Bucarest e Bologna si preannuncia dunque equilibrata e ricca di spunti sia dal punto di vista tecnico che statistico. Le quote e le statistiche suggeriscono una gara aperta, in cui ogni dettaglio potrà risultare determinante per il prosieguo nel girone di Europa League.