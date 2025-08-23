Quote e statistiche Serie A: Apu Udine vista da outsider

La nuova stagione del campionato di Serie A di basket si avvicina rapidamente, con il primo turno previsto tra poco più di quaranta giorni. L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è già puntata sulle valutazioni delle principali agenzie di scommesse, che hanno pubblicato le prime quote antepost per la vittoria finale. In particolare, i riflettori sono puntati sull’Old Wild West Apu Udine, squadra che, secondo i bookmaker, parte con il ruolo di underdog, ossia di sfavorita per la permanenza nella massima serie. Questa situazione rappresenta un elemento di grande interesse sia per i tifosi che per gli osservatori neutrali, in attesa di vedere se le previsioni saranno smentite dal campo.

Le valutazioni dei bookmaker: Apu Udine vista come outsider

Le principali agenzie di scommesse hanno già reso disponibili le quote antepost relative al prossimo campionato di Serie A di basket. In questo scenario, la Old Wild West Apu Udine si trova in una posizione inaspettata: viene infatti considerata una delle squadre meno probabili a conquistare la salvezza secondo le previsioni attuali. Analizzando le quote delle maggiori piattaforme (tra cui Lottomatica, Sisal, Snai e Bwin), emerge una netta distinzione tra le favorite e le squadre considerate in lotta per non retrocedere.

Le quote per la vittoria finale del campionato oscillano tra le seguenti fasce:

Milano : quota tra 1,80 e 1,90

: quota tra 1,80 e 1,90 Bologna : quota tra 2,50 e 3,00

: quota tra 2,50 e 3,00 Outsider come Trapani , Brescia e Venezia : fra 7,50 e 16

, e : fra 7,50 e 16 Tortona, Trento, Napoli, Trieste e Reggio Emilia: tra 33 e 50

La lotta salvezza sembra circoscritta a cinque o sei squadre, tra cui Sassari, Treviso, Varese, Cremona, Udine e la neopromossa Cantù. Quest’ultima, curiosamente, divide le opinioni degli operatori del settore, risultando in alcuni casi tra le probabili sorprese della stagione.

Statistiche comparative e posizione di Udine nelle quote

Analizzando nel dettaglio le quote assegnate alla Apu Udine, si nota una discrepanza tra le varie agenzie:

Lottomatica : Udine ultima con quota 201 (201 euro per ogni euro giocato), molto distante da Varese (quota 101) e Cremona (151)

: Udine ultima con quota 201 (201 euro per ogni euro giocato), molto distante da (quota 101) e (151) Snai : simili le valutazioni, con Varese a 100, Cremona a 150, e Udine a 200

: simili le valutazioni, con a 100, a 150, e a 200 Ancora Snai: Cantù e Cremona a 101, Udine a 151, Trieste (lo scorso anno sesta) a 67

Solo Sisal adotta una visione più prudente, inserendo Udine in un gruppo di sette squadre a quota 100, insieme a Napoli, Treviso, Cantù, Varese, Cremona e Sassari. Questo potrebbe indicare l’attesa di valutare le reali potenzialità della squadra dopo le prime amichevoli e i movimenti di mercato. Queste valutazioni segnano un netto ribaltamento rispetto a pochi mesi fa, quando la promozione di Udine in Serie A era vista come molto probabile.

Quote principali e panoramica dei mercati disponibili

Le principali tipologie di scommesse disponibili in questo periodo sono le cosiddette “antepost”, che riguardano la vittoria finale del campionato, il raggiungimento dei playoff o la salvezza. Le quote, come già visto, variano sensibilmente tra le agenzie a seconda delle valutazioni sulla forza delle squadre. Il duello per lo scudetto sembra essere un affare tra Milano e Bologna, con le altre squadre considerate outsider.

Per la zona salvezza, le quote più alte sono attribuite a Udine, seguita da Cremona e Varese, mentre altre squadre come Napoli e Sassari sono considerate a rischio ma con maggiori probabilità di permanenza. Gli operatori sembrano voler attendere ulteriori segnali dal mercato e dalle amichevoli estive prima di apportare modifiche significative ai listini.

Tendenze e curiosità: il ribaltamento delle valutazioni

Un dato interessante riguarda il drastico cambiamento di percezione nei confronti della Apu Udine: a marzo, i principali bookmaker la consideravano una delle più accreditate per la promozione in Serie A, mentre oggi è tra le principali candidate alla retrocessione. Questo ribaltamento evidenzia quanto le valutazioni possano variare in base ai movimenti di mercato, ai risultati delle amichevoli e alle aspettative degli operatori.

Cantù , neopromossa, divide le opinioni: per alcuni può puntare ai playoff, per altri rischia la retrocessione

, neopromossa, divide le opinioni: per alcuni può puntare ai playoff, per altri rischia la retrocessione Trieste, sesta un anno fa, ora tra le squadre considerate a rischio

La situazione è quindi fluida e soggetta a cambiamenti repentini, soprattutto nella fase che precede l’inizio della stagione regolare.

In sintesi, l’imminente avvio della Serie A di basket promette grande incertezza, soprattutto per squadre come Apu Udine, considerate dagli operatori come outsider. Le valutazioni attuali sono frutto di analisi statistiche e di mercato, ma resta da vedere se il campo confermerà o smentirà queste previsioni. L’interesse resta alto e la stagione si preannuncia ricca di spunti da seguire.