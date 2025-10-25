Home | Quote e Statistiche Lazio-Juventus: dati, trend e curiosità

Juventus e Lazio si sfideranno in un atteso posticipo di Serie A domenica sera presso lo Stadio Olimpico di Roma. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: i bianconeri cercano il riscatto dopo alcune gare non brillanti, mentre i biancocelesti puntano a rilanciarsi nella corsa europea. L’incontro, oltre al valore sportivo, attira l’attenzione anche per l’analisi delle statistiche e delle quote offerte dai principali bookmaker.

Analisi pre-partita: Juventus favorita, ma occhio ai precedenti

Nonostante la Juventus non vinca da quattro turni di Serie A e abbia ottenuto due pareggi e una sconfitta anche in Champions League, i bookmaker la indicano come favorita nella sfida contro la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri cerca il rilancio in un contesto complicato, contro una formazione guidata da Igor Tudor che vuole riavvicinarsi alle posizioni che contano in classifica. Il dato interessante riguarda i precedenti più recenti: la Juventus ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro i biancocelesti nella capitale. Questo elemento suggerisce equilibrio e una gara aperta a diversi esiti, sebbene le quote rispecchino una leggera preferenza per gli ospiti. L’ultimo confronto diretto, disputato lo scorso maggio, si è concluso in parità, a dimostrazione dell’equilibrio delle forze in campo.

Forma e rendimento: confronto tra Juventus e Lazio

Analizzando la forma recente delle due squadre, emergono alcuni dati significativi:

Juventus : quattro turni senza vittorie in campionato, con una striscia che include due pareggi e una sconfitta.

: quattro turni senza vittorie in campionato, con una striscia che include due pareggi e una sconfitta. Lazio : obiettivo rilancio per agganciare la zona Europa, sfruttando il fattore campo.

: obiettivo rilancio per agganciare la zona Europa, sfruttando il fattore campo. Negli ultimi sei confronti diretti a Roma , la Juventus ha ottenuto una sola vittoria.

, la ha ottenuto una sola vittoria. L’under 2.5 si è verificato in quattro degli ultimi cinque scontri tra le due formazioni.

Questi numeri sottolineano come la sfida sia storicamente equilibrata e spesso avara di gol, con difese ben organizzate e pochi spazi concessi agli attaccanti.

Quote principali dei bookmaker per Lazio-Juventus

Le principali piattaforme di scommesse, tra cui Sisal e Goldbet, indicano la vittoria esterna della Juventus a quota 2,30, mentre il successo della Lazio è quotato a 3,40. Il pareggio, risultato dell’ultimo confronto diretto, si attesta a quota 3,10. Analizzando i risultati esatti più gettonati, l’1-1 è considerato lo scenario più probabile (quota 6,50), seguito dallo 0-1 (7,00) e dall’1-0 (9,00) che richiama il risultato registrato nel marzo 2024. Per quanto riguarda i marcatori, Dusan Vlahovic è il favorito tra gli ospiti (2,50 per una marcatura), seguito da Jonathan David (2,60). Tra i padroni di casa, attenzione a Boulaye Dia (quota 4,00) e Mattia Zaccagni (quota 5,00).

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida dell’Olimpico

Tra le curiosità statistiche più interessanti spicca la tendenza verso partite con pochi gol: negli ultimi cinque confronti tra Lazio e Juventus, quattro volte si è verificato l’under 2.5, dato che trova riscontro anche nelle quote, con l’under a 1,60 e l’over a 2,20. Da segnalare inoltre il buon rendimento di Vlahovic contro la Lazio, con sette reti segnate in carriera ai biancocelesti. La sfida dell’Olimpico si preannuncia quindi all’insegna dell’equilibrio e della solidità difensiva, elementi che spesso hanno caratterizzato questo confronto negli ultimi anni.

In conclusione, il match tra Juventus e Lazio si presenta ricco di spunti statistici e quote interessanti, con un equilibrio che potrebbe confermare le recenti tendenze emerse nei precedenti. Gli appassionati potranno seguire una gara aperta, dove ogni dettaglio può fare la differenza.