Quote e Statistiche Guidonia-Ravenna: equilibrio e curiosità

La sfida tra Ravenna e Guidonia, in programma oggi alle 15 presso lo stadio Francioni di Latina, si presenta come un interessante banco di prova per entrambe le formazioni nel contesto del campionato di Serie C. Non si tratta solo di una partita di regular season, ma della rivincita della finale di Coppa Italia giocata sei mesi fa, quando il Ravenna si impose ai rigori. L’evento, seguito con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, offrirà spunti importanti dal punto di vista statistico e delle valutazioni sui valori delle squadre.

La partita come test fondamentale dopo la Coppa Italia

La gara tra Guidonia e Ravenna rappresenta un confronto chiave per valutare lo stato di forma e le ambizioni delle due squadre. Per il Ravenna, che affronta la terza neopromossa consecutiva, sarà importante confermare i segnali positivi delle ultime settimane, dopo le due vittorie interne contro Campobasso e Bra, a cui si è contrapposta la sconfitta nel derby con il Forlì. Per il Guidonia, invece, si tratta di dare seguito alla prima vittoria stagionale ottenuta contro il Livorno dopo un pareggio a Perugia e una sconfitta interna contro il Pineto. Entrambe le squadre hanno mantenuto la stessa guida tecnica rispetto alla scorsa stagione, con Marchionni per i romagnoli e Ginestra per i laziali, a conferma della continuità progettuale. L’assenza di Corsinelli costringerà il Ravenna a una modifica a centrocampo, mentre la presenza di Tenkorang, decisivo con le sue doppiette nelle ultime uscite, rappresenta un fattore da tenere d’occhio.

Analisi delle statistiche: rendimento e precedenti delle squadre

Il confronto statistico tra Ravenna e Guidonia si sviluppa su più fronti:

Ravenna arriva all’appuntamento con due vittorie nelle ultime tre partite di campionato (contro Campobasso e Bra ), mostrando solidità tra le mura amiche.

arriva all’appuntamento con due vittorie nelle ultime tre partite di campionato (contro e ), mostrando solidità tra le mura amiche. La squadra di Marchionni ha già affrontato e battuto il Guidonia in occasione della finale di Coppa Italia sei mesi fa, in un match deciso solo ai rigori dopo un pareggio nei tempi regolamentari.

ha già affrontato e battuto il in occasione della finale di sei mesi fa, in un match deciso solo ai rigori dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Guidonia ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di campionato, con una sola sconfitta (0-2 contro Pineto ) e una porta inviolata nel pareggio contro il Perugia .

ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di campionato, con una sola sconfitta (0-2 contro ) e una porta inviolata nel pareggio contro il . Entrambe le compagini giocano con un modulo speculare e puntano sulla compattezza difensiva e le ripartenze veloci.

Le statistiche recenti suggeriscono dunque una partita equilibrata e aperta a diversi esiti, senza un vero e proprio favorito sulla carta.

Le quote dei bookmaker: equilibrio tra le squadre

I principali bookmaker evidenziano una situazione di grande equilibrio nelle valutazioni pre-partita. La vittoria del Ravenna e quella del Guidonia sono quotate in modo quasi identico, con valori compresi tra 2,50 e 2,60. Il pareggio è considerato l’esito meno probabile, con una quota che raggiunge fino a 3,25. Questo dato indica che, secondo gli operatori del settore, il match è difficile da decifrare e potrebbe essere deciso da episodi o dettagli tattici. L’assenza di un chiaro favorito rende la partita particolarmente interessante anche dal punto di vista delle scommesse, con margini di rischio e potenziali ritorni simili per entrambi gli esiti principali.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su Tenkorang e pubblico

Tra i dati curiosi e le tendenze da segnalare in vista di Guidonia-Ravenna spiccano:

Tenkorang è stato protagonista assoluto delle prime giornate, realizzando due doppiette decisive per i successi del Ravenna .

è stato protagonista assoluto delle prime giornate, realizzando due doppiette decisive per i successi del . Il Ravenna ha registrato il record di abbonamenti stagionali, con 2.735 tessere sottoscritte, a testimonianza di un entusiasmo crescente attorno alla squadra.

ha registrato il record di abbonamenti stagionali, con 2.735 tessere sottoscritte, a testimonianza di un entusiasmo crescente attorno alla squadra. Il Guidonia ha dimostrato una certa solidità difensiva, subendo solo due reti nelle prime tre gare e mantenendo la porta inviolata in trasferta.

Questi elementi suggeriscono che la partita potrebbe essere decisa dalle giocate dei singoli e dalla capacità delle squadre di sfruttare le occasioni in una cornice di pubblico particolarmente calorosa.

In conclusione, Guidonia e Ravenna si affrontano in una gara che promette equilibrio e incertezza, sia in campo che nelle valutazioni degli operatori del settore. Le statistiche e le quote riflettono la vicinanza tra le due squadre, mentre i numeri relativi agli abbonamenti e al rendimento dei singoli giocatori aggiungono ulteriori spunti di interesse a un match che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe.