Quote e statistiche Cremonese-Juventus: analisi completa

Il Giovanni Zini di Cremona sarà il palcoscenico della sfida tra Cremonese e Juventus, appuntamento valido per la decima giornata di Serie A e in programma sabato 1 novembre alle ore 20:45. Il match rappresenta l’esordio sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti, chiamato a rilanciare la Juventus dopo un avvio di stagione altalenante. Sul fronte opposto, la formazione di Davide Nicola si è distinta come autentica sorpresa in questo inizio di campionato, inseguendo a breve distanza proprio i bianconeri in classifica.

La Juventus di Spalletti debutta a Cremona: attesa e contesto

L’esordio di Spalletti alla guida della Juventus segna una svolta nella stagione bianconera, dopo il cambio tecnico seguito ai risultati sotto le aspettative con Igor Tudor. I bianconeri arrivano al match con 15 punti, reduci da una preziosa vittoria contro l’Udinese che ha interrotto una serie negativa. La Cremonese di Nicola, con 14 punti in classifica, ha invece consolidato la propria posizione grazie ad un solo ko e risultati convincenti, tra cui il recente successo esterno contro il Genoa. Entrambe le squadre vogliono dare continuità ai propri risultati: la Juventus cerca nuovo slancio con Spalletti, mentre la Cremonese punta a confermarsi tra le protagoniste inattese della stagione.

Forma, precedenti e rendimento delle due squadre

Le statistiche recenti e storiche raccontano un dominio bianconero negli scontri diretti:

sono 12 i precedenti, con la imbattuta: 9 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo incrocio risale al maggio 2023, quando i bianconeri si imposero 2-0 con reti di Fagioli e Bremer .

e . La Cremonese ha comunque mostrato solidità, subendo una sola sconfitta in campionato e raccogliendo 5 punti nelle ultime 3 gare.

Di seguito, il rendimento delle ultime 5 gare:

Squadra Ultime 5 Juventus V-L-L-D-D Cremonese V-D-D-L-D

Tra i protagonisti del momento, spiccano Federico Bonazzoli (4 gol in 6 presenze) e Jari Vandeputte (4 assist), mentre in casa bianconera si attendono conferme da Kenan Yildiz e Dušan Vlahović.

Quote principali offerte dai bookmaker per Cremonese-Juventus

I principali operatori di scommesse evidenziano il favore del pronostico per la Juventus:

Vittoria Juventus : quota media 1.50

: quota media 1.50 Pareggio: tra 4.00 e 4.33

Vittoria Cremonese: tra 6.00 e 6.50

Sono disponibili anche mercati aggiuntivi:

Over 2,5 gol: 1.90

Under 2,5 gol: 1.85

Goal/No Goal: Goal a 2.05, No Goal a 1.72

Over 8,5 calci d’angolo: 1.75

Assegnazione di un rigore: 2.65

Queste quote riflettono la fiducia nei confronti della nuova gestione bianconera, ma anche la solidità difensiva della Cremonese.

Tendenze, giocatori chiave e curiosità numeriche

Analizzando i numeri individuali, emergono alcune curiosità:

Bonazzoli ha già segnato 4 reti, sfruttando 13 occasioni e mostrando un’ottima media voto (7.25).

ha già segnato 4 reti, sfruttando 13 occasioni e mostrando un’ottima media voto (7.25). Vandeputte è leader negli assist (4) e nella creazione di gioco nella Cremonese .

è leader negli assist (4) e nella creazione di gioco nella . Yildiz per la Juventus è a quota 2 gol e 3 assist, con un rating di 7.24.

per la è a quota 2 gol e 3 assist, con un rating di 7.24. Vlahović ha realizzato 3 reti in 9 presenze, cercando continuità dopo alcune prestazioni altalenanti.

ha realizzato 3 reti in 9 presenze, cercando continuità dopo alcune prestazioni altalenanti. Nei 12 precedenti in Serie A, la Cremonese non ha mai battuto la Juventus.

Da segnalare inoltre la tendenza della Cremonese a segnare in casa e la crescita di giocatori come Conceiçao nella Juventus, già autore di 1 gol.

In sintesi, la sfida tra Cremonese e Juventus si preannuncia interessante sia per il debutto di Spalletti sulla panchina bianconera sia per il momento positivo della squadra di Nicola. Le statistiche e le quote delineano un confronto che, pur vedendo favorita la Juventus, lascia aperti spazi a sorprese, grazie alla solidità e all’entusiasmo della Cremonese.