Quote e statistiche Coppa Italia Eccellenza: lotta tra Spal e Comacchiese

Coppa Italia Eccellenza torna protagonista con la terza e ultima giornata della prima fase, in programma mercoledì 1 ottobre. Il torneo coinvolge diverse formazioni dell’Emilia-Romagna, tra cui Spal, Comacchiese, Mezzolara e Pietracuta, impegnate a contendersi l’accesso al turno successivo. L’evento si inserisce in un contesto in cui, oltre alla gloria sportiva, sono i numeri e le statistiche a dettare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, anche in virtù delle regole che prevedono il passaggio del turno alle migliori seconde classificate.

Coppa Italia Eccellenza: la corsa alla qualificazione

La fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza si sta rivelando equilibrata e combattuta, con la qualificazione ancora aperta per molte squadre. La formula del torneo prevede che, oltre alle prime classificate dei rispettivi gironi, accedano al turno successivo anche le migliori seconde, rendendo ogni partita decisiva anche per la differenza reti. In particolare, la Spal si trova a pari punti con la Comacchiese, ma con una differenza reti leggermente inferiore rispetto ai lagunari. Per la formazione di Iglio e compagni, una vittoria nell’ultima giornata contro il Sant’Agostino potrebbe essere sufficiente a garantirsi la qualificazione. L’interesse per la Coppa Italia tra le squadre di Eccellenza non è sempre altissimo: alcuni tecnici preferiscono dare priorità al campionato, mentre altri, come il tecnico della Spal Di Benedetto, puntano dichiaratamente alla competizione.

Statistiche di forma e rendimento nei gironi emiliani

Analizzando i risultati delle ultime due giornate emerge un quadro variegato:

Comacchiese : Vittoria per 4-2 sul Sant’Agostino nella prima giornata, attualmente in testa per differenza reti.

: Vittoria per 4-2 sul nella prima giornata, attualmente in testa per differenza reti. Spal : A pari punti con la Comacchiese , ha bisogno di un successo nell’ultima gara per continuare il cammino.

: A pari punti con la , ha bisogno di un successo nell’ultima gara per continuare il cammino. Nel girone 5, sia Castenaso che Osteria Grande hanno ottenuto successi per 3-1, con la seconda sorprendentemente in testa a quattro punti.

che hanno ottenuto successi per 3-1, con la seconda sorprendentemente in testa a quattro punti. Nel girone 7, il Mezzolara ha ottenuto due vittorie su due gare, ultima delle quali un netto 4-1 in trasferta contro il Massa Lombarda .

ha ottenuto due vittorie su due gare, ultima delle quali un netto 4-1 in trasferta contro il . Nel girone 8, il Faenza guida a punteggio pieno dopo il successo esterno sul Russi (0-1), mentre il Cava Ronco segue a due punti.

guida a punteggio pieno dopo il successo esterno sul (0-1), mentre il segue a due punti. Nel girone 9, il Pietracuta comanda dopo la vittoria di misura sulla Sampierana (1-0).

Quote principali e scenario di qualificazione

Nonostante l’attenzione sia spesso rivolta ai piazzamenti in campionato, la Coppa Italia Eccellenza offre spunti interessanti anche in ottica quote. Le squadre che si trovano in testa ai gironi, come Mezzolara e Pietracuta, vengono considerate tra le favorite per il passaggio del turno, grazie a una serie di vittorie convincenti e a una difesa solida. Nel girone della Spal, la differenza reti potrebbe giocare un ruolo cruciale, e la vittoria nell’ultima giornata risulta fondamentale. La possibilità di qualificazione anche per le migliori seconde aumenta la pressione su tutte le formazioni, spingendo a non sottovalutare nessun dettaglio.

Tendenze numeriche e curiosità sui gironi

Le statistiche raccolte finora offrono alcune interessanti curiosità:

Il Mezzolara è l’unica squadra ad aver vinto entrambe le partite del proprio girone con almeno tre gol segnati in ogni match.

è l’unica squadra ad aver vinto entrambe le partite del proprio girone con almeno tre gol segnati in ogni match. Il Faenza non ha ancora subito reti nelle due gare giocate.

non ha ancora subito reti nelle due gare giocate. Nel girone 9, il Pietracuta ha conquistato il comando con due vittorie di misura, denotando solidità difensiva.

ha conquistato il comando con due vittorie di misura, denotando solidità difensiva. Gare equilibrate e risultati a sorpresa, come il pareggio tra Fratta Terme e Young Santarcangelo (3-3), testimoniano l’imprevedibilità della competizione.

Con la terza giornata alle porte, la Coppa Italia Eccellenza si conferma un torneo dove le statistiche e i numeri hanno un peso determinante nelle strategie di ogni formazione. La chiusura della fase a gironi promette ancora colpi di scena, con la qualificazione appesa anche a dettagli come la differenza reti e il rendimento generale delle squadre. Sarà interessante vedere quali compagini sapranno sfruttare al meglio i dati emersi per conquistare il passaggio del turno.