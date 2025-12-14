Quote e statistiche Benevento-Giugliano: tutti i dati Serie C

La sfida tra Benevento e Giugliano, valida per il campionato di Serie C, rappresenta uno dei derby più attesi della stagione, sia per la storica rivalità che per il peso in chiave classifica. Il match si disputerà in un momento cruciale, con fischio d’inizio fissato per la giornata di domenica e un pubblico pronto a seguire la partita sia in televisione che in streaming. Lo scontro mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla voglia di riscatto e conferma.

Analisi del momento: Benevento in forma, Giugliano cerca svolta

Il Benevento arriva a questa partita forte di una convincente vittoria ottenuta contro la Cavese, risultato che ha alimentato entusiasmo e fiducia nell’ambiente giallorosso. Gli uomini di Floro Flores puntano a proseguire la striscia positiva per restare a contatto con il gruppo di testa guidato dal Catania. Fondamentale sarà la prestazione di Tuminiello in attacco, giocatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo, affiancato da Manconi e Lamesta sulla trequarti. La solidità difensiva e la capacità di gestire i momenti chiave della gara sono tra i punti di forza mostrati nelle ultime uscite.

Dall’altra parte, il Giugliano si presenta desideroso di riscatto dopo un periodo complicato. La formazione allenata da Capuano cerca continuità nei risultati per risalire la classifica e recuperare morale. Il contributo di Isac in avanti, supportato da D’Agostino, sarà determinante per tentare di sorprendere i padroni di casa. Il Giugliano dovrà puntare soprattutto su grinta e compattezza per limitare le iniziative offensive avversarie.

Statistiche comparative e precedenti: andamento e rendimento recente

Analizzando i dati a disposizione si evidenziano alcune differenze chiave tra le due formazioni:

ha conquistato punti importanti nelle ultime giornate, mantenendo una delle migliori difese del girone. La squadra giallorossa ha spesso sbloccato le partite già nel primo tempo, segno di un approccio aggressivo e concreto.

, invece, ha faticato a trovare continuità, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto che ne hanno penalizzato la classifica. Nei precedenti più recenti tra le due squadre, il Benevento si è spesso imposto, ma il Giugliano ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i rivali soprattutto nelle fasi iniziali dei derby.

La differenza reti e la quantità di occasioni create nelle ultime gare premiano i padroni di casa, ma i derby di Serie C riservano spesso sorprese.

Quote principali disponibili per Benevento-Giugliano

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote favorevoli al Benevento, considerato il momento positivo della squadra. In genere, la vittoria dei giallorossi viene quotata a valori inferiori rispetto al successo del Giugliano, che invece parte sfavorito secondo i bookmakers. Il pareggio si attesta su valori intermedi, riflettendo il potenziale equilibrio che può emergere in una partita così sentita.

Esito Quota media Vittoria Benevento 1.80 Pareggio 3.20 Vittoria Giugliano 4.00

Le quote possono variare in base agli aggiornamenti e alle ultime notizie di formazione, ma il trend generale vede i padroni di casa nettamente favoriti.

Tendenze numeriche e curiosità: focus sulle statistiche chiave

Alcuni dati statistici meritano attenzione:

Il Benevento è reduce da una striscia di risultati utili consecutivi in casa, con una media reti superiore a 1,5 gol a partita tra le mura amiche.

è reduce da una striscia di risultati utili consecutivi in casa, con una media reti superiore a 1,5 gol a partita tra le mura amiche. La squadra di Floro Flores ha spesso segnato nei primi 30 minuti di gioco.

ha spesso segnato nei primi 30 minuti di gioco. Il Giugliano ha invece una delle difese più battute in trasferta, ma è riuscito a segnare almeno una rete nelle ultime tre trasferte.

Questi numeri suggeriscono una partita potenzialmente ricca di emozioni, con la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno.

In conclusione, la sfida tra Benevento e Giugliano offre spunti interessanti sia dal punto di vista statistico che delle quote di mercato. Il derby di Serie C promette equilibrio, emozioni e dati utili per tutti gli appassionati che vorranno seguire con attenzione lo sviluppo della partita.