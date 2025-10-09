Home | Quote e statistiche Bayern-Zalgiris: numeri e curiosità Eurolega

Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas si ritrovano faccia a faccia nella terza giornata di Eurolega, in programma venerdì 10 ottobre alle 20:30 presso il BMW Park. L’evento rappresenta già un crocevia importante per entrambe le formazioni, decise a confermare le rispettive ambizioni europee all’inizio della stagione 2025/2026. La partita è visibile in diretta tv su SkySport e in streaming su NOW, oltre che su piattaforme dedicate come Bet365, che offre anche una ricca sezione di statistiche live.

Inizio di stagione e contesto della sfida Bayern-Zalgiris

La stagione di Eurolega è partita con grandi aspettative per il Bayern Monaco, che ha alternato una sconfitta e una vittoria nelle prime due gare. I bavaresi hanno esordito con una battuta d’arresto contro il Panathinaikos, perdendo 87-79 in trasferta, ma si sono subito riscattati tra le mura amiche superando la Stella Rossa con il punteggio di 97-88. Protagonista indiscusso di questa vittoria è stato Obst, autore di ben 31 punti. Il Zalgiris Kaunas arriva invece al match forte di due vittorie consecutive contro avversari di alto livello come Monaco e i campioni in carica del Fenerbahce. In particolare, Goss ha brillato nell’ultima uscita, segnando 20 punti e contribuendo al sesto successo consecutivo in gare ufficiali per i lituani all’inizio della nuova stagione. La sfida di Monaco si preannuncia dunque equilibrata e carica di aspettative, con entrambe le squadre alla ricerca di conferme.

Statistiche comparative e rendimento recente delle squadre

Analizzando i dati delle ultime partite e le statistiche recenti, emergono alcuni trend significativi:

Bayern Monaco ha vinto le ultime quattro partite giocate in casa tra campionato e coppe, mostrando solidità davanti al proprio pubblico.

ha vinto le ultime quattro partite giocate in casa tra campionato e coppe, mostrando solidità davanti al proprio pubblico. Zalgiris Kaunas arriva da sei vittorie consecutive in gare ufficiali, segnale di una squadra in grande forma e fiducia.

arriva da sei vittorie consecutive in gare ufficiali, segnale di una squadra in grande forma e fiducia. Nei due precedenti confronti diretti della scorsa stagione di Eurolega , il Bayern Monaco ha avuto la meglio in entrambe le occasioni.

, il ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. Tra i singoli spiccano i 31 punti di Obst e i 20 punti di Goss nelle rispettive ultime uscite.

Questi dati mettono in luce un confronto tra due squadre che hanno iniziato la stagione con motivazioni e rendimento elevati. Il Bayern Monaco può contare su un ottimo rendimento casalingo, mentre il Zalgiris si presenta con una serie aperta di successi che ne testimoniano la solidità e la continuità di risultati.

Quote principali disponibili per la sfida di Eurolega

Le quote offerte dai bookmaker per Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas riflettono l’equilibrio della partita. Le piattaforme di scommesse come Bet365 propongono quote aggiornate in tempo reale, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’andamento delle probabilità direttamente durante il match. Sebbene i dettagli delle quote specifiche non siano stati resi pubblici nell’anteprima, è risaputo che per partite di questo livello i mercati principali comprendono:

Vittoria Bayern Monaco

Vittoria Zalgiris Kaunas

Margine di vittoria

Punti totali segnati

La presenza di piattaforme che offrono anche statistiche in tempo reale rende più accessibile la consultazione dei dati per chi desidera approfondire l’analisi dell’incontro senza addentrarsi in tecnicismi.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche della partita

Alcuni dati e curiosità emergono dalla lettura dei numeri delle due squadre:

Bayern Monaco ha sempre vinto in casa nelle ultime quattro uscite stagionali tra tutte le competizioni.

ha sempre vinto in casa nelle ultime quattro uscite stagionali tra tutte le competizioni. Zalgiris Kaunas ha iniziato la stagione con sei successi consecutivi, battendo anche i campioni in carica del Fenerbahce .

ha iniziato la stagione con sei successi consecutivi, battendo anche i campioni in carica del . Nei precedenti dell’ultima stagione europea, il Bayern ha sempre avuto la meglio sul Zalgiris .

ha sempre avuto la meglio sul . I protagonisti Obst (Bayern) e Goss (Zalgiris) sono stati i migliori realizzatori nelle gare recenti, dimostrando di essere in ottima forma.

Queste statistiche contribuiscono a delineare il profilo di una partita nella quale spiccano equilibrio, qualità tecniche e una particolare attenzione alle performance individuali.

In conclusione, la sfida tra Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas per la terza giornata di Eurolega si presenta come uno degli appuntamenti più interessanti del turno. Le statistiche, il rendimento recente e le quote disponibili raccontano di un confronto equilibrato e ricco di spunti, che promette spettacolo e grande intensità sul parquet del BMW Park.