Quote e statistiche Ascoli-Sambenedettese: derby e numeri Serie C

Il derby marchigiano tra Ascoli e Sambenedettese si prepara ad accendere l’undicesima giornata del girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre 2025 alle ore 14:30, allo storico Stadio Cino e Lillo Del Duca, con i padroni di casa determinati a difendere la propria imbattibilità. In questa analisi approfondiremo le principali statistiche, le quote aggiornate e alcune curiosità numeriche che accompagnano una delle rivalità più sentite del calcio marchigiano.

Derby marchigiano: una sfida di tradizione e rivalità

Il confronto tra Ascoli e Sambenedettese rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi delle rispettive città. L’undicesima giornata di Serie C diventa così teatro di un match dal significato speciale, non solo per la posta in palio in termini di classifica, ma anche per l’orgoglio locale. Ascoli, reduce da un pareggio sul campo del Carpi, arriva all’incontro con un percorso finora brillante: sette vittorie e tre pareggi, per un totale di 24 punti che la mantengono nelle zone alte della graduatoria, pur inseguendo lo scatenato Arezzo. La squadra allenata da Francesco Tomei sa che il derby può essere l’occasione ideale per consolidare le proprie ambizioni di promozione. Dall’altra parte, la Sambenedettese – neopromossa e con 14 punti – cerca di riscattare lo stop subito contro il Livorno, consapevole che un risultato positivo in una trasferta così sentita avrebbe un valore doppio, sia per la classifica sia per il morale.

Analisi delle statistiche: forma recente e rendimento

Un’occhiata ai numeri recenti evidenzia la solidità dell’Ascoli:

Imbattuta dopo dieci giornate: 7 vittorie e 3 pareggi.

24 punti in classifica, secondo miglior rendimento del girone.

Prestazioni casalinghe di grande spessore, come il 5-0 contro il Pontedera e il 4-1 contro il Bra.

La Sambenedettese, dal canto suo, ha raccolto 14 punti, un bottino apprezzabile per una squadra neopromossa. Tuttavia, la sconfitta della scorsa settimana a Livorno ha frenato una marcia che vede la formazione di Ottavio Palladini impegnata a trovare continuità. Il derby rappresenta quindi una prova di maturità contro una delle squadre più in forma del torneo.

Precedenti e moduli: confronto tattico tra le squadre

Le due formazioni si preparano a scendere in campo con assetti tattici differenti:

Ascoli : modulo 4-2-3-1, con Curado leader difensivo, Rizzo Palma trequartista e il giovane Gori riferimento offensivo.

: modulo 4-2-3-1, con leader difensivo, trequartista e il giovane riferimento offensivo. Sambenedettese: schieramento 4-3-3, Bongelli perno del centrocampo, Orsini pilastro della retroguardia e Touré in attacco dopo il gol a Livorno.

Storicamente, il derby si caratterizza per il grande equilibrio e la forte componente emotiva, fattori che spesso incidono sullo svolgimento della gara oltre i valori tecnici in campo.

Quote principali: favoriti e alternative nei mercati

Le quote dei principali bookmaker, come Snai, fotografano una situazione di netto favore per l’Ascoli:

Esito Quota Vittoria Ascoli (1) 1,45 Pareggio (X) 3,75 Vittoria Sambenedettese (2) 6,50

Il segno “1” risulta dunque nettamente favorito, mentre il successo degli ospiti è considerato un’ipotesi dal valore elevato. Anche il pareggio si attesta su una quota significativa, a conferma di un derby che, almeno secondo i numeri, dovrebbe sorridere ai bianconeri.

Tendenze numeriche e curiosità dal campo

Alcuni dati interessanti arricchiscono il quadro statistico del derby:

L’ Ascoli non ha ancora perso una partita in stagione, confermando una notevole costanza di rendimento.

non ha ancora perso una partita in stagione, confermando una notevole costanza di rendimento. La Sambenedettese ha spesso saputo farsi valere in attacco, ma la tenuta difensiva sarà oggi messa a dura prova.

ha spesso saputo farsi valere in attacco, ma la tenuta difensiva sarà oggi messa a dura prova. I precedenti recenti allo Stadio Del Duca vedono generalmente prevalere i padroni di casa, ma nei derby marchigiani le sorprese non mancano mai.

In conclusione, il derby tra Ascoli e Sambenedettese si prospetta ricco di spunti sia dal punto di vista statistico sia per l’equilibrio che tradizionalmente accompagna queste sfide. Le quote vedono nettamente favorita la squadra di casa, ma la storia dei derby insegna che nulla è mai scontato quando in palio c’è l’onore oltre ai punti. Appuntamento dunque a domenica per una partita che promette emozioni e che sarà seguita con grande attenzione dagli appassionati di Serie C.