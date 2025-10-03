Home | Quote e statistiche Ascoli-Bra: dati, numeri e curiosità

Il prossimo appuntamento di Serie C vede affrontarsi Ascoli e Bra sabato 4, con fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Questo incontro rappresenta un crocevia per entrambe le formazioni: da una parte i padroni di casa, ancora imbattuti e con la porta inviolata, dall’altra un Bra che cerca conferme dopo la prima storica vittoria stagionale. L’evento si inserisce in una fase cruciale del campionato, in cui i punti sono già pesanti per gli obiettivi delle due squadre.

Ascoli-Bra: la sfida tra difesa di ferro e voglia di riscatto

La partita tra Ascoli e Bra si preannuncia particolarmente interessante dal punto di vista delle statistiche e delle quote. I marchigiani, guidati da Francesco Tomei, vantano una delle migliori difese d’Italia: sono infatti l’unica squadra professionistica che non ha ancora subito gol dall’inizio del campionato. Questo dato conferma la solidità del reparto arretrato bianconero e pone la formazione tra le più temibili della categoria. I bianconeri arrivano da quattro vittorie consecutive contro Perugia, Livorno, Pineto e Torres, risultati che testimoniano un ottimo stato di forma.

Il Bra, invece, si presenta all’appuntamento dopo aver finalmente trovato il primo successo stagionale contro il Guidonia, grazie a una doppietta di Sinani. Prima di questa vittoria, i piemontesi avevano raccolto solo due pareggi e quattro sconfitte, segnando una partenza difficile. Tuttavia, il morale è ora in crescita e l’obiettivo dichiarato è quello di interrompere l’imbattibilità difensiva dell’Ascoli. In classifica, i giallorossi occupano la 17ª posizione con 5 punti, mentre i bianconeri sono terzi a 17 punti, a una sola lunghezza dalla vetta occupata da Arezzo e Ravenna.

Analisi delle statistiche: forma attuale e confronto inedito

Guardando ai dati di questa prima parte di stagione, emergono alcuni elementi chiave:

Ascoli è l'unica squadra professionistica italiana a non aver ancora subito gol.

è l’unica squadra professionistica italiana a non aver ancora subito gol. La formazione marchigiana ha collezionato quattro vittorie consecutive, consolidando la propria posizione in zona promozione.

Il Bra ha ottenuto la sua prima vittoria solo nell'ultimo turno, dopo una serie di risultati negativi.

ha ottenuto la sua prima vittoria solo nell’ultimo turno, dopo una serie di risultati negativi. Non esistono precedenti ufficiali tra le due squadre, rendendo la sfida ancora più incerta e interessante.

Per quanto riguarda le ambizioni, l’Ascoli punta apertamente al ritorno in Serie B, mentre il Bra cerca di risollevare una stagione iniziata in salita. L’atteggiamento tattico delle due squadre sarà influenzato da questi elementi, con i padroni di casa intenzionati a mantenere la propria imbattibilità e gli ospiti pronti a giocarsi le proprie chances senza pressione eccessiva.

Quote principali: il favore dei bookmaker ai padroni di casa

I principali bookmaker hanno già fissato le quote per l’incontro, fotografando un netto favoritismo per l’Ascoli: la vittoria dei bianconeri è considerata altamente probabile, mentre il successo esterno del Bra viene quotato a 7.50. Questo dato riflette sia la differenza di posizione in classifica sia il rendimento recente delle due compagini.

Esito Quota Vittoria Ascoli Bassa (favorita) Pareggio Intermedia Vittoria Bra 7.50

La differenza nelle quote evidenzia come la solidità difensiva dell’Ascoli e la sua posizione di classifica rappresentino fattori determinanti nelle valutazioni degli operatori.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e statistiche

Alcuni dati aggiuntivi rendono ancora più interessante la sfida:

Ascoli non ha mai subito reti nelle prime giornate, un primato tra i professionisti italiani.

non ha mai subito reti nelle prime giornate, un primato tra i professionisti italiani. Il Bra ha segnato la sua prima doppietta stagionale solo nell’ultima partita, grazie a Sinani .

ha segnato la sua prima doppietta stagionale solo nell’ultima partita, grazie a . La partita rappresenta un confronto inedito tra le due squadre, senza precedenti storici.

Questi elementi numerici sottolineano sia il momento positivo dei padroni di casa sia la ritrovata fiducia degli ospiti, pronti a inseguire una prestazione di spessore.

In conclusione, Ascoli–Bra si annuncia come una partita dal forte interesse statistico, con i bianconeri determinati a prolungare la propria imbattibilità e i giallorossi intenzionati a confermare i segnali di ripresa. Le quote e i numeri fotografano un equilibrio solo apparente, lasciando comunque spazio a possibili sorprese sul campo.