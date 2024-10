Quando finisce il caldo dell’ottobrata: le previsioni di Giuliacci

Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha fatto sapere che il caldo ha le ore contate. Presto, in tutta la Penisola, le condizioni meteo cambieranno. Arriveranno correnti più fredde, prima al Nord e poi al Sud, portando pioggia e altri fenomeni intensi. Le temperature che al Sud hanno raggiunto valori prettamente estivi, saranno in diminuzione. Quando finisce il caldo? (Continua dopo le foto)

Meteo ottobre 2024, maltempo da Nord a Sud

“L’ottobrata in Italia ha le ore contate: il caldo e il sole degli ultimi giorni presto lasceranno spazio a piogge e a freddo, che arriveranno già nelle prossime ore prima al Nord e poi sulle regioni meridionali”, ha spiegato Mario Giuliacci a Fanpage. Il tempo quindi peggiorerà non solo al Nord. “La notizia più importante è che arrivano le piogge al Sud, questa volta anche troppe e in poco tempo, e temo che ci scappi pure l’evento meteo estremo, come esondazioni, alluvioni o nubifragi”, ha precisato, annunciando l’arrivo del freddo in Italia. (Continua dopo le foto)

Meteo ottobre 2024, quando finisce il caldo

Già a partire da oggi, martedì 15 ottobre 2024, arriveranno correnti più fredde, prima al Nord e poi al Sud. Il bel tempo e le temperature piacevoli di questi ultimi giorni, hanno le ore contate. “Questa fase di ottobrata è destinata a durare poco perché poi inizia una lunga fase piovosa che andrà avanti tutti i giorni fino almeno al 23 ottobre. Pertanto, da domani, mercoledì 16 ottobre, a mercoledì 23 pioverà tutti i giorni”, ha annunciato l’esperto. “Nello specifico, mercoledì 16 e giovedì 17 pioverà al Centro Nord con rovesci che potranno essere abbondanti su Ponente Ligure e Alta Toscana. Tra venerdì 18 e sabato 19 pioverà su tutta l’Italia, anche al Sud e i fenomeni saranno forti sull’Alta Lombardia e sul Salento. Infine, tra domenica 20 e mercoledì 23 ottobre pioverà sulle regioni adriatiche e soprattutto al Sud, dove potrebbero essere forti sulla Sicilia”, ha spiegato Giuliacci. Già da domani quindi il maltempo arriverà al Nord, mentre a partire dal weekend, le piogge bagneranno anche il Sud. E le temperature?

