Quale futuro per Victor Osimhen? A una settimana dalla chiusura del calciomercato, l’attaccante nigeriano non ha ancora trovato una nuova squadra, e i prossimi giorni saranno cruciali per decidere il suo destino. Con l’arrivo ormai certo di Lukaku al Napoli, la situazione di Osimhen potrebbe diventare complicata. Finora, solo il PSG ha mostrato un reale interesse, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.

La cifra iniziale di 130 milioni di euro richiesta da De Laurentiis non ha attirato alcuna proposta concreta, costringendo il presidente del Napoli a rivedere le sue aspettative. L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sta cercando di ottenere la miglior proposta possibile da presentare al club partenopeo. Il PSG segue il calciatore da molto tempo, anche se molte fonti parlano di “pista fredda”: potrebbe avanzare un’offerta nei prossimi giorni, ma sarà probabilmente nettamente inferiore a quella richiesta. Il rischio maggiore è che nessun club presenti un’offerta entro la fine della settimana, il che potrebbe costringere Osimhen a rimanere al Napoli, ma fuori dai piani della squadra, almeno fino a gennaio. Sullo sfondo rimane anche l’opzione dell’Arabia Saudita, dove il mercato rimane aperto fino a ottobre, mentre Chelsea e Arsenal sembrano meno interessate, con i Blues che avevano considerato l’idea di un prestito.