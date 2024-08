Lukaku al Napoli, sempre più vicina la fumata bianca. I partenopei e il Chelsea hanno ripreso i negoziati e sembra si sia trovata una valutazione comune del giocatore, poco più di 30 milioni di euro. La novità è che Napoli ha deciso di fare un’offerta per acquistare Lukaku a titolo definitivo, aggiungendo bonus al trasferimento. A Castel Volturno c’è fiducia e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Il Chelsea preferisce vendere Romelu Lukaku a titolo definitivo e subito, mentre Napoli aveva proposto inizialmente un pagamento in tre rate, che non ha convinto i londinesi. I colloqui sono proseguiti, con Lukaku che spinge per arrivare al più presto alla corte di Antonio Conte. Il ds del Napoli Manna ha ora presentato una nuova offerta di 30 milioni più bonus, leggermente inferiore alla richiesta dei Blues, ma con pagamento in un’unica soluzione.

Nel frattempo, per quanto riguarda il centrocampo, il Napoli sta considerando alternative a McTominay. Dopo Amrabat, nella lista è comparso Schouten, ex Bologna attualmente al Psv. De Laurentiis potrebbe offrire fino a 20 milioni di euro per lui, ma gli olandesi ne chiedono almeno 30.