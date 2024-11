Pulisic mima il ballo di Trump, la stella del Milan spiega perché l’ha fatto (VIDEO)

Christian Pulisic, grande protagonista nella vittoria degli USA contro la Giamaica, ha segnato un gol importante ma è finito al centro delle polemiche per la celebrazione scelta. L’attaccante del Milan ha imitato un balletto divenuto simbolo virale sui social e legato a Donald Trump, recentemente rieletto presidente degli Stati Uniti.

Why did he have to do the dance — Kranks (@dis_possessed) November 19, 2024

Il gesto, visto da milioni di spettatori, è stato interpretato da alcuni come un messaggio politico. Tuttavia, Pulisic ha respinto ogni accusa, spiegando: “Era il ballo di Trump, ma niente di politico. L’ho trovato semplicemente divertente”.

L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che lo hanno apprezzato per la leggerezza e altri che lo hanno criticato per il tempismo e il contesto. Pulisic, però, ha insistito sul fatto che si trattasse di un gesto spontaneo, privo di secondi fini, e ha ribadito la sua intenzione di non entrare in questioni politiche, preferendo lasciare che il suo gioco parli per lui in campo.

