PSG-Inter, la finale di Champions League: formazioni e ultime novità

È arrivato il momento più atteso della stagione calcistica: Paris Saint-Germain e Inter si sfidano per la finale di Champions League 2025. In palio il trofeo più prestigioso d’Europa: i francesi cercano la prima vittoria della loro storia, i nerazzurri inseguono la quarta, a 15 anni di distanza dal celebre triplete del 2010. L’appuntamento è per le 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, diretta su Sky, NOW Tv e Tv8. Arbitrerà Istvan Kovacs (Romania).

Le probabili scelte di Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain arriva all’ultimo atto con un’unica incertezza nel tridente offensivo: Barcola o Doué, a completare il reparto con Dembélé e Kvaratskhelia. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, protetto dalla linea difensiva composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo toccherà al talento di Joao Neves, affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz, garantire equilibrio e costruzione.

Inzaghi ritrova Pavard: Inter al completo

Per l’Inter, Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa. L’unico dubbio riguarda il centrale di destra: Pavard è favorito su Bisseck. Per il resto, confermata la formazione titolare che ha dominato in Serie A. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno Acerbi, Pavard (o Bisseck) e Bastoni. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo giocheranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco torna la coppia collaudata Thuram-Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Dembélé, Barcola (Doué), Kvaratskhelia.

Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard (Bisseck), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Leggi anche: