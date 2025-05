Gasperini ha detto sì: ecco chi allenerà l’anno prossimo

Intorno alla figura di Gasperini si sono sollevate molte ipotesi in questi ultimi giorni. Prima sembrava convinto di restare a Bergamo, poi ha compiuto un improvviso dietrofront che ha spiazzato l’Atalanta, è sceso sino a Firenze ma per incontrare i proprietari della Roma, che lo voleva in giallorosso, e all’ultimo è spuntata la Juventus orfana a sorpresa del figliol prodigo Conte che ha deciso di non tornare a casa ed è rimasto a Napoli.

I tifosi dell’Atalanta ci hanno provato fino all’ultimo a trattenere l’uomo dei miracoli, con striscioni, proteste, manifestazioni: ma non è servito a niente, ormai la rottura fra tecnico e società, che pure sono rimasti in buoni rapporti, si era consumata e non c’erano margini per tornare indietro.

E oggi, quando ancora ci si chiedeva chi avrebbe scelto fra giallorossi e bianconeri, dopo ore di riflessione e trattative sottotraccia Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve: guiderà la Roma nella prossima stagione. La svolta è arrivata a 24 ore di distanza dal summit avvenuto a Firenze, nella cornice esclusiva del resort di lusso dove è andato in scena il faccia a faccia decisivo.

Presenti all’incontro i Friedkin, il direttore sportivo Florent Ghisolfi e anche Claudio Ranieri, che ha simbolicamente passato il testimone. Il confronto è stato diretto, serrato, con tutti i nodi messi sul tavolo: ambizioni, mercato, struttura tecnica. Gasperini si è preso qualche ora per riflettere, ma alla fine ha rotto gli indugi e ha detto sì al progetto romanista.

Le conferme rimbalzano sia da Trigoria che dall’entourage del tecnico piemontese. L’accordo è totale, manca solo l’ufficialità. Sarà quindi Gasperini a sedere sulla panchina dello Stadio Olimpico, con l’obiettivo di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano. Con la benedizione di Sir Claudio Ranieri.

Leggi anche: