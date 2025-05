Reijnders, è ufficiale: Milan, la notizia che fa infuriare i tifosi rossoneri

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders, e ovviamente i tifosi sui social sono in rivolta. La cessione di quello che è stato il miglior centrocampista della squadra (e uno dei due o migliori del campionato) in questa stagione deludente ha acceso gli animi, con post sospesi fra l’amara ironia e la rabbia da parte dei supporter rossoneri. Anche se, almeno a quanto trapela, per l’olandese il club incasserà 75 milioni di Euro.

Sulle cifre esatte, peraltro, è meglio aspettare di avere informazioni più precise. Si era detto, per esempio, che Tonali fosse stato ceduto per 70 milioni e poi, sbirciando nei conti del Newcastle, risulterebbe che fossero 55. In ogni caso, in un incasso importante per il club che metterà a posto i conti, messi in sofferenza per la mancata qualificazione all’Europa che conta.

Dopo due anni in Serie A, questo invece è certo, il talentuoso centrocampista olandese approderà al Manchester City. La squadra inglese, determinata a rinforzare il proprio organico, avrebbe aumentato la sua offerta iniziale da 60 milioni di euro a 75, vincendo qualsiasi resistenza.

L’allenatore Pep Guardiola ha individuato in Reijnders il rinforzo ideale per il centrocampo, e ha chiesto al club di averlo già a disposizione nel Mondiale per Club che inizierà a Giugno negli Stati Uniti. Alla fine, la decisione di vendere Reijnders è arrivata da un misto fra le esigenze di bilancio del Milan e la volontà del giocatore di cogliere questa irripetibile opportunità.

Con l’accordo ormai definito, mancano solo le firme ufficiali per il trasferimento. Reijnders si unirà alla nuova squadra negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club: al City l’olandese guadagnerà il triplo che a Milano e potrà disputare la Champions nelle file di una delle squadre favorite per la vittoria finale. Il Milan, invece, dovrà cercare un sostituto che non lo faccia rimpiangere, impresa non semplice.

La dirigenza ha dichiarato di voler reinvestire i fondi ottenuti dalla cessione di Reijnders e ha messo a disposizione di Tare un budget totale di 100 milioni di euro per rinnovare e rafforzare l’organico. La priorità è l’acquisto di un nuovo centrocampista, ma bisognerà pensare anche ad altri ruoli – perlomeno dopo aver capito se Theo Hernandez e Maignan resteranno oppure no. Leao invece è imprescindibile per Allegri, che ne ha bloccato la cessione.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per individuare i profili adatti alla ricostruzione. Tra i nomi considerati spiccano Hans Nicolussi Caviglia, che Allegri conosce bene dai tempi della Juventus, e che apprezza per la sua versatilità in campo. Si parla poi di Ricci del Torino e piace Rovella della Lazio, che però è più difficile da raggiungere.

Appena appresa la notizia della cessione di Reijnders, i tifosi rossoneri si sono scatenati sul Web. La piazza è rovente e l’entusiasmo per l’arrivo di Allegri sembra già svanito. “Ridicoli”, scrivono in molti. Oppure un tardivo “Giù le mani da Reijnders”. Un utente appare particolarmente spossato dalla gestione societaria: “Sono già stanco e la stagione non è nemmeno iniziata”.

Altri la mettono sul filo dell’amarezza e dell’ironia. “Vergognoso, mi fa piacere solo per Reijnders, va in una squadra dove non viene umiliata in continuazione”, sostiene un ragazzo. E sui nomi che si leggono per la ricostruzione non va meglio. “Grandi acquisti per la parte destra della classifica”; “Perfetto, con questi si passa dal 9º posto alla serie B”; “Lottiamo per la salvezza veramente”, “Che desolazione, che sfascio”. Ora starà alla società e ad Allegri restituire entusiasmo alla piazza. Ma ci vorrà pazienza.

