Pronostico Sporting-Benfica: statistiche e analisi finale Supercoppa

La Supercoppa portoghese è pronta a regalare emozioni con la sfida tra Sporting Lisbona e Benfica, in programma giovedì 31 luglio 2025 all’Estadio Algarve di Faro. Le due storiche rivali di Lisbona si affrontano in una finale che promette spettacolo e grande equilibrio, con entrambe le squadre desiderose di iniziare la stagione con un trofeo e di affermare la propria supremazia cittadina.

Statistiche recenti e precedenti tra Sporting e Benfica

Negli ultimi dieci confronti diretti, lo Sporting ha ottenuto 4 vittorie, mentre il Benfica si è imposto 2 volte; 4 sono stati i pareggi. La squadra biancoverde arriva alla finale dopo una serie di amichevoli estive utili a rodare la rosa, mentre le “aquile” cercano riscatto dopo una stagione passata in chiaroscuro e una recente eliminazione dal Mondiale per club per mano del Chelsea.

Analizziamo i momenti di forma:

Sporting : vittoria per 1-0 su Sunderland e Villarreal , ko contro Celtic e pareggio con SC Farense . Ha perso il bomber Gyokeres , passato all’ Arsenal .

: vittoria per 1-0 su e , ko contro e pareggio con . Ha perso il bomber , passato all’ . Benfica: vittoria 3-2 in amichevole contro il Fenerbahce di José Mourinho, con gol di Akturkoglu, Henrique Araujo e un’autorete. Eliminazione agli ottavi nel Mondiale per club dal Chelsea.

Le probabili formazioni vedono lo Sporting schierato con un 3-4-3, con Rui Silva tra i pali e un tridente formato da Trincao, Quenda e Pedro Goncalves. Il Benfica risponde con il 4-3-3 e il duo Schjelderup–Akturkoglu a supporto di Pavlidis in attacco. In panchina due tecnici esperti: Rui Borges per lo Sporting e Bruno Lage per il Benfica.

In vista della finale, l’attenzione è alta sulle strategie delle due squadre, con lo Sporting che cerca conferme dopo un’estate positiva e il Benfica determinato a prendersi la rivincita.

La finale tra Sporting e Benfica promette equilibrio e spettacolo. Le statistiche degli ultimi confronti sono leggermente favorevoli ai biancoverdi, ma la voglia di rivincita delle “aquile” potrebbe fare la differenza. Attualmente le quote vedono le due squadre piuttosto vicine, con un leggero favore per lo Sporting grazie ai risultati più positivi delle ultime uscite. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!