Pronostico Juventus: statistiche e quote sul bomber per Tudor

Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente movimentato per la Juventus, chiamata a rinnovare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le trattative e i rumors si susseguono, con particolare attenzione su chi sarà il nuovo attaccante di riferimento della squadra allenata da Igor Tudor. Alla luce delle incertezze legate al futuro di alcuni protagonisti dell’attacco bianconero, le scommesse sul possibile colpo in entrata si fanno sempre più interessanti.

Le statistiche e le quote dei possibili bomber per la Juventus

La dirigenza della Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato, e i bookmaker hanno già fissato le loro quote sui principali candidati. Ecco una panoramica dei nomi più caldi e delle relative probabilità secondo le agenzie di scommesse:

Victor Osimhen : il sogno di Giuntoli e di buona parte della tifoseria. L’arrivo a Torino dell’attaccante del Napoli viene quotato a 2,75 da Snai e 3 da Sisal . Una possibilità concreta ma dal costo elevato.

: il sogno di e di buona parte della tifoseria. L’arrivo a dell’attaccante del viene quotato a 2,75 da e 3 da . Una possibilità concreta ma dal costo elevato. Jonathan David : l’attaccante del Lille rappresenta la soluzione ritenuta più probabile, anche perché sarà presto svincolato. La sua quotazione è fissata a 1,85, segnale di trattativa avanzata e di grande interesse da parte di Comolli .

: l’attaccante del rappresenta la soluzione ritenuta più probabile, anche perché sarà presto svincolato. La sua quotazione è fissata a 1,85, segnale di trattativa avanzata e di grande interesse da parte di . Joshua Zirkzee : seguito da tempo e pupillo dell’ex allenatore Thiago Motta . La quota è di 3,5, un’opzione che resta sullo sfondo ma non impossibile.

: seguito da tempo e pupillo dell’ex allenatore . La quota è di 3,5, un’opzione che resta sullo sfondo ma non impossibile. Dan Ndoye : il talento del Bologna piace anche ad altre squadre, in particolare al Napoli di Conte . La sua quota, però, si attesta a 4,00, complice anche una valutazione economica superiore ai 45 milioni di euro.

: il talento del piace anche ad altre squadre, in particolare al di . La sua quota, però, si attesta a 4,00, complice anche una valutazione economica superiore ai 45 milioni di euro. Mateo Retegui : l’attaccante dell’ Atalanta viene quotato addirittura a 5,00, facendo di lui una scelta piuttosto improbabile secondo gli analisti.

: l’attaccante dell’ viene quotato addirittura a 5,00, facendo di lui una scelta piuttosto improbabile secondo gli analisti. Gianluigi Donnarumma: sebbene si tratti di un portiere, il suo nome è stato accostato alla Juventus, ma la quota di 16,00 suggerisce che, almeno per ora, il suo futuro sia ancora legato al Paris Saint-Germain.

Frattanto, la certezza in attacco resta Yildiz, giovane talento turco impegnato nel Mondiale per Club, su cui la società punta con decisione. Per lui si prevede un rinnovo di contratto, a conferma del suo ruolo centrale nel progetto tecnico.

In conclusione, la Juventus si trova di fronte a una scelta fondamentale per il proprio futuro offensivo. Le trattative sono ancora in corso e le quote dei bookmaker rispecchiano l’incertezza che regna attorno al prossimo bomber bianconero. Jonathan David appare al momento il nome più vicino, ma non si possono escludere sorprese nelle prossime settimane. Le altre opzioni, come Osimhen e Zirkzee, restano in piedi, sebbene con probabilità inferiori secondo gli esperti.

