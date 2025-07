Pronostico GP Ungheria: McLaren, statistiche e quote F1 2024

Il Gran Premio d’Ungheria, appuntamento fisso del calendario di Formula 1 dal 1986, si appresta a vivere la sua quarantesima edizione sull’iconico tracciato dell’Hungaroring. L’evento è particolarmente atteso non solo per il valore storico, ma anche per la presenza di importanti test sulle nuove mescole Pirelli 2026 e per il duello serrato tra i piloti Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren, dominatori della stagione. In questo scenario, le strategie legate agli pneumatici, le condizioni della pista e le statistiche recenti giocano un ruolo chiave per tutte le squadre e gli appassionati, anche in ottica pronostici.

McLaren favorita: statistiche e quote per l’Hungaroring

La stagione di Formula 1 vede la McLaren in grande spolvero, con una serie di risultati eccellenti che la pongono come punto di riferimento anche per il Gran Premio d’Ungheria. La doppietta ottenuta da Oscar Piastri e Lando Norris a Spa ha rafforzato la leadership del team, con Piastri in testa al mondiale con 266 punti e un vantaggio di 16 lunghezze su Norris. Il duello interno promette scintille, mentre la concorrenza, rappresentata da Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes), sembra ormai tagliata fuori dalla lotta per il titolo, almeno per quanto riguarda la classifica piloti.

McLaren : 12 vittorie totali in Ungheria, record assoluto sul tracciato.

: 12 vittorie totali in Ungheria, record assoluto sul tracciato. Lewis Hamilton : 8 successi personali, 9 pole e 12 podi all’ Hungaroring .

: 8 successi personali, 9 pole e 12 podi all’ . Ferrari: 29 podi totali, primato tra le scuderie.

Le strategie di gara ruoteranno attorno alle tre mescole selezionate da Pirelli (C3, C4 e C5), con particolare attenzione al degrado termico causato dall’asfalto scuro e dalle elevate temperature, che nel 2024 hanno toccato picchi di 58,6°C. Lo scorso anno la maggioranza dei piloti ha optato per due soste, prediligendo la mescola Medium. Solo Yuki Tsunoda è riuscito a completare la gara con una sola sosta, mentre Aston Martin ha differenziato le strategie tra Lance Stroll e Fernando Alonso. Oltre alla gara, le giornate successive saranno dedicate ai test delle gomme 2026, coinvolgendo Ferrari, Racing Bulls, McLaren e Alpine.

Le quote principali per la vittoria vedono Piastri favorito a 2.50 e Norris a 2.75, secondo i pronostici degli analisti, mentre il resto della griglia appare più distaccato.

In sintesi, l’Hungaroring si conferma teatro di intense sfide tecniche e strategiche, con un occhio di riguardo alle condizioni della pista e alle novità in arrivo sulle gomme. La lotta è tutta interna alla McLaren, mentre gli altri team cercano conferme e segnali di riscatto. Le quote favoriscono ancora una volta Piastri e Norris, rendendo questa edizione del GP d’Ungheria particolarmente interessante per appassionati e scommettitori.

