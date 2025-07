Pronostico e statistiche Schalke 04-Hertha: focus sulle quote

Il venerdì rappresenta un appuntamento atteso dagli appassionati di calcio estero, con una schedina ricca di sfide distribuite tra i principali campionati europei. In particolare, l’attenzione di questa giornata si concentra su Zweite Bundesliga tedesca, Jupiler League belga e Premier League irlandese. Oltre al fascino delle partite in programma, sono le statistiche recenti e le quote proposte dai principali operatori di betting a offrire spunti interessanti per chi desidera analizzare i pronostici e le tendenze di giornata.

Statistiche e quote: Schalke 04 e Hertha Berlino a confronto

La partita tra Schalke 04 e Hertha Berlino inaugura la stagione della Zweite Bundesliga, uno dei campionati più equilibrati e imprevedibili d’Europa. Entrambe le squadre, considerate “nobili decadute”, sono desiderose di riscattarsi dopo stagioni difficili e puntano alla promozione nella massima serie tedesca.

arriva all’appuntamento forte di due risultati utili consecutivi nella scorsa stagione. Le ultime sette partite di entrambe hanno visto realizzarsi l’esito “Goal” (entrambe le squadre segnano).

Le quote proposte per il mercato “Goal” oscillano tra 1.40 e 1.48, segno di una tendenza confermata dai numeri recenti.

Le altre due sfide selezionate per la multipla sono Mechelen – Bruges (Jupiler League) e Cork – Galway (Premier League irlandese):

Per Mechelen – Bruges , anche qui la preferenza va sull’esito “Goal” con quote comprese tra 1.50 e 1.60.

– , anche qui la preferenza va sull’esito “Goal” con quote comprese tra 1.50 e 1.60. Per Cork – Galway, si segnala l’attenzione sull’«X» primo tempo, quotata tra 2.10 e 2.18.

Interessante anche la comparazione della quota totale della multipla, che varia tra 4.41 e 5.16 a seconda dell’operatore, con bonus multipla che può arrivare fino al 3% per incrementare la vincita potenziale. Da segnalare inoltre la presenza di bonus di benvenuto dedicati ai nuovi utenti dei siti di scommesse, con importi e modalità di utilizzo differenti.

In conclusione, il venerdì del calcio estero propone sfide accese e pronostici supportati da statistiche significative, come la serie di “Goal” tra Schalke 04 e Hertha Berlino. Le quote confermano la tendenza a partite spettacolari e ricche di reti, mentre la multipla suggerita permette di unire più eventi per una potenziale vincita più alta. Ricorda sempre di consultare le comparative delle quote e dei bonus per scegliere l’opzione più vantaggiosa.

