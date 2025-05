Pronostico e statistiche Madrid Open: Draper-Ruud in evidenza

Il mondo del tennis internazionale si prepara a vivere un’altra giornata ricca di emozioni, con due finali che attirano l’attenzione degli appassionati e degli analisti di scommesse. Da una parte, la conclusione del Madrid Open maschile, che vede protagonisti Jack Draper e Casper Ruud; dall’altra, la finale dell’ATP Challenger di Estoril tra l’italiano Andrea Pellegrino e lo statunitense Alex Michelsen. Entrambi i match promettono spettacolo e sono al centro dei pronostici degli esperti.

Le statistiche indicano Draper favorito al Madrid Open

Il focus principale della giornata è sicuramente sulla finale del Madrid Open, dove Jack Draper parte con i favori del pronostico nei confronti di Casper Ruud. Le statistiche recenti sorridono all’inglese, che arriva all’appuntamento dopo aver superato in semifinale Lorenzo Musetti, mentre il norvegese ha avuto la meglio su Francisco Cerundolo. La crescita di Musetti, ora in Top10 nel ranking ATP, è un dato di rilievo ma oggi tutta l’attenzione è per la sfida tra Draper e Ruud.

Gli analisti sottolineano come il confronto sia comunque aperto, ma la fiducia degli operatori nelle capacità di Draper appare solida. D’altra parte, Ruud ha già mostrato in passato di saper sorprendere in partite di grande importanza. Per chi ama valutare anche l’andamento del match nei dettagli, le quote su primo set e numero di game offrono spunti interessanti. La possibilità di un tie-break nel primo set viene valutata piuttosto remota, con il “No” nettamente favorito.

In Portogallo, invece, l’attenzione si sposta sulla finale dell’ATP Challenger di Estoril. Qui Alex Michelsen parte da favorito nei confronti di Andrea Pellegrino, ma il buon momento dell’azzurro lascia aperto uno spiraglio per una possibile sorpresa.

Le quote mostrano un certo equilibrio, soprattutto sul numero di game complessivi, segno che ci si attende una sfida combattuta.

In sintesi, le finali del Madrid Open e dell’ATP Challenger di Estoril accendono l’interesse di appassionati e scommettitori. Secondo i pronostici, Jack Draper e Alex Michelsen sono i favoriti rispettivamente nei due match, ma la storia del tennis ci insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Gli operatori bancano la vittoria di Draper a 1.42 e quella di Michelsen a 1.40, mentre le quote delle possibili vittorie degli sfidanti si attestano tra 2.65 e 2.80. Resta aggiornato con le nostre analisi per non perdere nessuno sviluppo sulle partite più attese!