Pronostico e statistiche Inghilterra-India cricket: analisi Oval

Il mondo del cricket internazionale è stato recentemente scosso dalla conclusione della serie di test match tra India e Inghilterra, culminata con la sconfitta indiana nell’incontro decisivo all’Oval. Le aspettative erano alte, ma tra infortuni e scelte tecniche si è delineato un quadro complesso per la squadra ospite. In questo articolo analizziamo le statistiche, i protagonisti e l’andamento della serie, offrendo una panoramica utile anche a chi si avvicina per la prima volta alle scommesse sul cricket.

Statistiche e risultati: il percorso dell’India nella serie

La serie tra Inghilterra e India ha visto un’alternanza di risultati e momenti di tensione, con l’India che guidava 2-1 prima dell’ultimo test. Tuttavia, le assenze e la gestione delle rotazioni hanno pesato:

Jasprit Bumrah , bowler di punta indiano, ha giocato solo tre test su cinque, a causa di un infortunio alla schiena e della necessità di gestire il suo carico di lavoro.

, bowler di punta indiano, ha giocato solo tre test su cinque, a causa di un infortunio alla schiena e della necessità di gestire il suo carico di lavoro. Il quarto test, giocato a Old Trafford , ha visto un attacco di bowling ridotto per l’India, con Akash Deep e Arshdeep Singh fuori per infortunio.

, ha visto un attacco di bowling ridotto per l’India, con e fuori per infortunio. Nitish Kumar Reddy era già tornato in patria dopo un infortunio al ginocchio, mentre Anshul Gambhoj ha debuttato nel test di Manchester.

Nonostante questi ostacoli, l’India è riuscita a mantenere il vantaggio nella serie fino all’ultimo match. Nel quarto test, le prestazioni di Washington Sundar e Ravindra Jadeja sono state decisive, con quest’ultimo capace di segnare un secolo fondamentale. Tuttavia, la forza dell’Inghilterra guidata dal capitano Ben Stokes e la qualità di giocatori come Harry Brook hanno portato la squadra di casa alla rimonta nell’ultimo incontro.

Le quote per l’ultimo test riflettevano l’incertezza generata dalle numerose assenze e dalla forma altalenante dei due team. L’assenza di Bumrah era vista come un elemento chiave da bookmaker e analisti, che hanno rivisto le quote a favore dell’Inghilterra alla vigilia della partita dell’Oval.

La conclusione della serie ha lasciato un sapore agrodolce per i tifosi indiani, che hanno visto sfumare un potenziale successo dopo aver condotto la serie. Le statistiche individuali e di squadra evidenziano come l’equilibrio sia stato spesso spezzato dagli episodi e dalle assenze importanti. Le scommesse hanno rispecchiato questa incertezza, con quote oscillanti fino all’ultimo minuto. Per chi si avvicina al cricket o alle scommesse su questo sport, il consiglio è di monitorare sempre le formazioni e gli infortuni prima di prendere decisioni.

