Pronostico e statistiche GP Canada: sfida tra Ferrari e McLaren

Il Gran Premio del Canada si appresta a tornare protagonista nel calendario di Formula 1, offrendo spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico che delle possibili sorprese in pista. L’edizione 2025, in programma a Montréal sul celebre Circuit Gilles Villeneuve, si svolgerà in un contesto ricco di incognite: tra le nuove soluzioni tecniche proposte da Pirelli e le variabili meteorologiche tipiche del Québec, le strategie dei team saranno messe a dura prova. Le condizioni del tracciato, unite alla mutevolezza del clima, potrebbero mescolare le carte e influenzare l’esito della gara.

Le statistiche e la sfida delle gomme sul Circuit Gilles Villeneuve

Il Circuit Gilles Villeneuve si caratterizza per una lunghezza di 4.361 chilometri, alternando lunghi rettilinei a chicane strette, con un totale di 14 curve. La pista, famosa per il suo asfalto liscio e poco abrasivo, presenta una bassa aderenza e una rapida evoluzione dei tempi durante il weekend. Storicamente, questo tracciato ha favorito piloti in grado di adattarsi velocemente alle variazioni delle condizioni, come dimostrano le sette vittorie di Lewis Hamilton a Montréal. Inoltre, il meteo incerto resta una costante: lo scorso anno la pioggia è stata protagonista, rendendo determinante la scelta degli pneumatici e la gestione delle soste.

Di seguito, alcune curiosità e dati significativi legati al tracciato e all’evento:

Il cosiddetto “muro dei campioni” è stato teatro di numerosi incidenti celebri, tra cui quelli di Damon Hill , Michael Schumacher e Jacques Villeneuve nel 1999.

, e nel 1999. La presenza di tre zone DRS favorisce i sorpassi, in particolare sul lungo rettilineo principale.

L’asfalto è stato rifatto recentemente ma ha mantenuto le sue caratteristiche di bassa rugosità e scarsa aderenza.

Per quanto riguarda la strategia gomme, Pirelli mette a disposizione diverse mescole, tra cui la nuova C6. Le Cinturato Green Intermedie e le Full Wet giocano un ruolo cruciale in caso di pioggia, come visto nelle passate edizioni. La scelta tra Medium e Hard sarà influenzata dalle temperature (previste sui 20-25°C) e dalla rapida evoluzione della pista.

La Ferrari arriva a Montréal con voglia di riscatto, in particolare con Charles Leclerc e un Lewis Hamilton che vanta una conoscenza approfondita del circuito, avendo ottenuto qui sette successi in carriera. Tuttavia, secondo le previsioni, le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris partono con i favori del pronostico grazie alle loro prestazioni convincenti nelle ultime gare e a un pacchetto tecnico particolarmente adatto alle caratteristiche del tracciato canadese.

La gara si prospetta dunque apertissima, con numerose variabili che potrebbero incidere sull’esito finale. Non va tralasciata la qualità dell’aria, compromessa dagli incendi forestali nella regione, che potrebbe influire sulle condizioni generali del weekend.

In conclusione, il Gran Premio del Canada rappresenta uno degli appuntamenti più imprevedibili della stagione di Formula 1. Le strategie sui pit-stop, la gestione delle gomme e la capacità di adattarsi alle condizioni meteorologiche saranno fondamentali per il successo. Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio tra le scuderie di vertice, con McLaren favorita ma Ferrari e Mercedes pronte a sorprendere.

Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti della Formula 1!