Antonelli: “Correre per la Ferrari è bellissimo, ma sto bene in Mercedes”

Kimi Antonelli ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky durante la premiazione dei Caschi d’Oro e Volanti ACI 2025, confermando la sua ambizione e il legame con la Mercedes. “Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell’opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà”, ha spiegato il giovane pilota italiano.

Antonelli guarda già alla stagione 2026 con grande entusiasmo. “Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità perché partiremo tutti da zero. Nessuno sa cosa aspettarsi dalle macchine. Ho fatto tanto simulatore, ma è ancora presto per capire come sarà la vettura. Non vedo l’ora di iniziare: sarebbe bellissimo lottare per vittorie ed eventualmente per il campionato”.

Il pilota ha poi commentato la sua stagione appena conclusa, chiusa al settimo posto: “È stata abbastanza positiva, anche se si poteva fare meglio. Nonostante un periodo difficile, sono riuscito a uscire dal loop negativo, crescere come persona e come pilota, e migliorare le mie performance nella seconda parte di stagione”.

Infine, Antonelli ha parlato della gestione della paura in pista: “Non tanto quella di farsi male, quanto il timore di sbagliare o di non essere all’altezza. I 30 minuti prima di scendere in macchina sono i più critici, ma una volta che riesci a concentrarti e a entrare in quella bolla in cui sei tu e la tua macchina, al resto non pensi neanche”.

Il messaggio del giovane talento è chiaro: ambizione, concentrazione e gratitudine per l’attuale squadra, con lo sguardo già rivolto a un 2026 che promette sfide entusiasmanti.

