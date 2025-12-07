Formula 1, gran finale in Qatar: Norris, Verstappen o Piastri?

Il Mondiale di Formula 1 arriva all’ultimo atto con un verdetto ancora tutto da scrivere. A Abu Dhabi si assegna il titolo piloti dopo una stagione tirata, segnata da sorpassi, errori e continui ribaltoni. A giocarsi la corona restano in tre, per un finale di stagione emozionante come pochi.

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si presentano all’ultima gara con distacchi ridotti e una serie di combinazioni che tengono il paddock con il fiato sospeso. Il leader del campionato è il britannico della McLaren con 408 punti, seguito dall’olandese della Red Bull a meno dodici, mentre l’australiano insegue a sedici lunghezze dal compagno di squadra. (continua dopo la foto)

Norris, tutte le strade verso il titolo

Il pilota McLaren ha diverse opzioni per chiudere il discorso Mondiale già con un piazzamento solido. Norris sarà campione del mondo se:

chiude la gara sul podio

chiude quarto e Verstappen non vince

non vince chiude quinto e Verstappen non vince

non vince chiude sesto e né Verstappen né Piastri vincono

né vincono chiude settimo e né Verstappen né Piastri vincono

né vincono chiude ottavo, Verstappen terzo o peggio e Piastri non vince

terzo o peggio e non vince chiude nono, Verstappen fuori dal podio e Piastri non vince

fuori dal podio e non vince chiude decimo, Verstappen fuori dal podio e Piastri terzo o peggio

fuori dal podio e terzo o peggio chiude fuori dai punti, Verstappen quarto o peggio e Piastri terzo o peggio

Una serie di incastri che mostrano quanto il britannico resti padrone del proprio destino.

Verstappen, l’obbligo di vincere

Più ridotto invece il ventaglio di possibilità per Max Verstappen, che deve puntare forte sulla vittoria per ribaltare la classifica. L’olandese è campione se:

vince e Norris chiude quarto o peggio

chiude quarto o peggio chiude secondo, Norris ottavo o peggio e Piastri non vince

ottavo o peggio e non vince chiude terzo, Norris nono o peggio e Piastri non vince

Per la Red Bull, quindi, la speranza passa da un risultato pieno unito a un passo falso del leader. (continua dopo la foto)

Piastri, la rimonta più difficile

È più stretta la strada che porta Oscar Piastri al titolo. L’australiano può diventare campione del mondo soltanto se:

vince e Norris chiude sesto o peggio

chiude sesto o peggio chiude secondo, Norris decimo o peggio e Verstappen quarto o peggio

Uno scenario complicato, ma non impossibile in un finale dove ogni punto può essere decisivo. Esiste anche l’ipotesi dell’arrivo a pari punti tra i tre pretendenti. In quel caso scatterebbe il countback, il sistema di spareggio che confronta i risultati a partire dal numero di vittorie.

La situazione attuale vede i tre piloti appaiati a quota sette successi ciascuno. Si passerebbe quindi al confronto sui secondi posti: Norris è avanti con otto, seguito da Verstappen con cinque e Piastri con tre. In questo scenario, a festeggiare sarebbe l’attuale leader del Mondiale.

Un finale di stagione che mette insieme numeri, tensione e nervi tesi. E ad Abu Dhabi non ci saranno calcoli che tengano: alla fine, conterà soltanto chi avrà più coraggio.

