Formula 1, gran finale in Qatar: Norris, Verstappen o Piastri?

Il Mondiale di Formula 1 arriva all’ultimo atto con un verdetto ancora tutto da scrivere. A Abu Dhabi si assegna il titolo piloti dopo una stagione tirata, segnata da sorpassi, errori e continui ribaltoni. A giocarsi la corona restano in tre, per un finale di stagione emozionante come pochi.
"Tre piloti, un trofeo"— F1INGENERALE (@F1ingenerale_) December 7, 2025
Chi vincerà il Mondiale 2025? 👀
➡️ LIVE: https://t.co/eGBkpCkKiQ#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/N19xtHuQ7S
Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si presentano all’ultima gara con distacchi ridotti e una serie di combinazioni che tengono il paddock con il fiato sospeso. Il leader del campionato è il britannico della McLaren con 408 punti, seguito dall’olandese della Red Bull a meno dodici, mentre l’australiano insegue a sedici lunghezze dal compagno di squadra. (continua dopo la foto)
Norris, tutte le strade verso il titolo
Il pilota McLaren ha diverse opzioni per chiudere il discorso Mondiale già con un piazzamento solido. Norris sarà campione del mondo se:
- chiude la gara sul podio
- chiude quarto e Verstappen non vince
- chiude quinto e Verstappen non vince
- chiude sesto e né Verstappen né Piastri vincono
- chiude settimo e né Verstappen né Piastri vincono
- chiude ottavo, Verstappen terzo o peggio e Piastri non vince
- chiude nono, Verstappen fuori dal podio e Piastri non vince
- chiude decimo, Verstappen fuori dal podio e Piastri terzo o peggio
- chiude fuori dai punti, Verstappen quarto o peggio e Piastri terzo o peggio
Una serie di incastri che mostrano quanto il britannico resti padrone del proprio destino.
Verstappen, l’obbligo di vincere
Più ridotto invece il ventaglio di possibilità per Max Verstappen, che deve puntare forte sulla vittoria per ribaltare la classifica. L’olandese è campione se:
- vince e Norris chiude quarto o peggio
- chiude secondo, Norris ottavo o peggio e Piastri non vince
- chiude terzo, Norris nono o peggio e Piastri non vince
Per la Red Bull, quindi, la speranza passa da un risultato pieno unito a un passo falso del leader. (continua dopo la foto)
Piastri, la rimonta più difficile
È più stretta la strada che porta Oscar Piastri al titolo. L’australiano può diventare campione del mondo soltanto se:
- vince e Norris chiude sesto o peggio
- chiude secondo, Norris decimo o peggio e Verstappen quarto o peggio
Uno scenario complicato, ma non impossibile in un finale dove ogni punto può essere decisivo. Esiste anche l’ipotesi dell’arrivo a pari punti tra i tre pretendenti. In quel caso scatterebbe il countback, il sistema di spareggio che confronta i risultati a partire dal numero di vittorie.
La situazione attuale vede i tre piloti appaiati a quota sette successi ciascuno. Si passerebbe quindi al confronto sui secondi posti: Norris è avanti con otto, seguito da Verstappen con cinque e Piastri con tre. In questo scenario, a festeggiare sarebbe l’attuale leader del Mondiale.
Un finale di stagione che mette insieme numeri, tensione e nervi tesi. E ad Abu Dhabi non ci saranno calcoli che tengano: alla fine, conterà soltanto chi avrà più coraggio.
Leggi anche:
- la Red Bull mette le ali a Verstappen: come hanno fatto
- Verstappen in pole ad Abu Dhabi: Norris e Piastri inseguono, Leclerc 5° e Hamilton ancora fuori in Q1