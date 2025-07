Home | Pronostico Arsenal – Tottenham: statistiche e quote in evidenza

Il derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham si avvicina con grande attesa, in un momento cruciale della stagione pre-campionato. L’incontro non rappresenta solo una rivalità storica, ma offre anche uno spaccato interessante sulle ambizioni e sulle condizioni attuali delle due squadre. In questa analisi, esamineremo statistiche, risultati recenti, probabili formazioni e le principali quote offerte dai bookmaker, per fornire un quadro dettagliato a chi desidera comprendere meglio la sfida, anche senza avere una profonda conoscenza delle scommesse sportive.

L’Arsenal parte favorito: statistiche e precedenti parlano chiaro

Il Arsenal arriva a questo appuntamento dopo una tournée asiatica positiva, con vittorie contro AC Milan e Newcastle, che hanno alimentato la fiducia della squadra guidata da Mikel Arteta. Nonostante la passata stagione si sia conclusa con una certa delusione – eliminazione dalla Champions League e perdita del titolo di Premier League a favore del Liverpool – i Gunners sembrano aver imboccato una nuova strada, orientata a un rilancio deciso.

Striscia positiva : L’ Arsenal è imbattuto da cinque partite, con quattro vittorie consecutive.

: L’ è imbattuto da cinque partite, con quattro vittorie consecutive. Scontri diretti : Negli ultimi sei incontri, il Tottenham non ha mai vinto (cinque successi per l’ Arsenal e un pareggio).

: Negli ultimi sei incontri, il non ha mai vinto (cinque successi per l’ e un pareggio). Nuovi innesti: L’arrivo di giocatori come Viktor Gyökeres potrebbe dare ulteriore spinta offensiva ai Gunners.

Il Tottenham, dal canto suo, ha cambiato guida tecnica: dopo il successo in Europa League con Ange Postecoglou, ora è Thomas Frank a dirigere la squadra, supportato da alcuni nuovi acquisti mirati. La pre-stagione degli Spurs è stata meno intensa, ma la squadra resta competitiva, soprattutto in attacco, dove può contare su elementi come Tel e Johnson. Tuttavia, la difesa potrebbe essere il punto debole, come evidenziato nelle ultime uscite.

Esito Quota Bookmaker Vittoria Arsenal 1.52 Lottomatica Entrambe le squadre segnano 1.45 Goldbet Arsenal porta inviolata primo tempo – No 2.40 Netbet

La tradizione recente e il momento favorevole suggeriscono un vantaggio per l’Arsenal, sebbene il Tottenham abbia qualità per sorprendere, specialmente nella prima fase della gara. Le statistiche indicano una buona probabilità che entrambe le squadre vadano a segno, mentre il rischio che l’Arsenal subisca gol nei primi 45 minuti non è da sottovalutare, viste alcune difficoltà difensive emerse contro il Newcastle.

In conclusione, il derby si preannuncia avvincente, con il Arsenal leggermente favorito secondo le quote (1.52 su Lottomatica), ma con la concreta possibilità che entrambe le formazioni trovino la via del gol (1.45 su Goldbet). Interessante anche la quota sul clean sheet nel primo tempo, quotata a 2.40 (Netbet) per il “No”. Restate aggiornati con le nostre analisi per non perdere nessun dettaglio su questa e sulle prossime sfide della Premier League!