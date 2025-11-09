Pro Vercelli-Triestina: statistiche e quote Serie C 2025

Il confronto tra Pro Vercelli e Triestina, valido per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C 2025-2026, si disputerà domenica 9 novembre allo stadio Silvio Piola con fischio d’inizio alle ore 14:30. Questa partita si carica di significato non solo per la situazione di classifica delle due squadre, ma anche per le dinamiche interne che stanno segnando il percorso di entrambe nel campionato.

Analisi della situazione e contesto della gara

Alla vigilia di Pro Vercelli-Triestina, i numeri di classifica parlano chiaro: le due squadre sono separate da ben 26 punti, una differenza principalmente dovuta al pesante -23 in classifica che grava sulla formazione giuliana. La Triestina, guidata dal rientrante tecnico Attilio Tesser, si trova in una posizione particolarmente complessa: occupa l’ultimo posto e dista 18 lunghezze dal penultimo, una situazione resa ancora più difficile da una recente serie di sconfitte e da un ambiente che fatica a trovare serenità. Nonostante ciò, la squadra si è distinta per l’orgoglio e la tenacia messi in campo, fattori che, al netto dei risultati, la terrebbero virtualmente salva senza la penalizzazione.

Sul fronte opposto, la Pro Vercelli punta a consolidare la propria posizione in zona playoff. I piemontesi hanno vissuto un avvio di stagione positivo, anche se nelle ultime settimane sono emerse alcune difficoltà, tra cui la sconfitta esterna con il Cittadella. Tuttavia, il successo in casa contro la Pergolettese e il brillante passaggio del turno in Coppa Italia contro il Vicenza testimoniano una squadra capace di reagire alle avversità.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti

La fotografia delle ultime settimane mette in evidenza alcuni aspetti distintivi:

Pro Vercelli : dopo un avvio convincente, la squadra ha subito qualche battuta d’arresto, come la sconfitta contro il Cittadella , ma resta competitiva, specialmente tra le mura amiche.

: dopo un avvio convincente, la squadra ha subito qualche battuta d’arresto, come la sconfitta contro il , ma resta competitiva, specialmente tra le mura amiche. Triestina: la formazione sta attraversando un periodo complesso, con due sconfitte consecutive e un morale condizionato dalla difficile situazione in classifica.

Squadra Punti attuali Ultime 3 gare Pro Vercelli 26 Vittoria, Sconfitta, Vittoria Triestina 3 Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta

Nei precedenti recenti, la Pro Vercelli ha dimostrato una buona solidità in casa, mentre la Triestina ha spesso faticato soprattutto lontano dal proprio stadio.

Quote principali e analisi dei mercati disponibili

Le principali agenzie di scommesse, come Snai, evidenziano un netto favore per la Pro Vercelli nella valutazione dei mercati. Analizzando le quote principali:

Vittoria Pro Vercelli (segno 1): quota 2,25

quota 2,25 Pareggio (segno X): quota 2,95

quota 2,95 Vittoria Triestina (segno 2): quota 3,05

Questi numeri riflettono sia la differenza di rendimento stagionale sia il momento psicologico delle due squadre. Il segno 1 (vittoria interna) viene considerato il più probabile dagli operatori, mentre la vittoria esterna della Triestina presenta una quota leggermente superiore rispetto al pareggio, a segnalare la percezione di una gara comunque aperta a diversi scenari.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche dell’incontro

L’analisi dei dati mette in luce alcuni trend e curiosità utili per inquadrare meglio la sfida:

La Pro Vercelli ha segnato almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe. La Triestina ha subito gol in ciascuna delle ultime cinque gare disputate.

ha subito gol in ciascuna delle ultime cinque gare disputate. Nei confronti diretti recenti, le gare tra le due squadre sono spesso state caratterizzate da equilibrio e punteggi contenuti.

Da segnalare anche come la presenza di alcuni elementi esperti, quali Ionita per la Triestina e El Bouchataoui per la Pro Vercelli, potrebbe incidere sulla gestione delle fasi centrali dell’incontro.

In conclusione, Pro Vercelli-Triestina si presenta come una sfida dagli spunti tecnici e statistici interessanti. La situazione di classifica e le recenti performance delineano un quadro in cui i numeri e le quote forniscono indicazioni importanti, senza però escludere possibili colpi di scena in un campionato sempre ricco di sorprese.