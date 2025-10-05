Vai al contenuto
Pro Vercelli-Dolomiti: statistiche, quote e curiosità Serie C

L’ottava giornata del campionato di Serie C propone un confronto interessante tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio Silvio Piola. Le due squadre, separate in classifica da soli due punti, si trovano rispettivamente all’undicesimo e tredicesimo posto, rendendo la sfida un vero e proprio scontro diretto che potrebbe influire sul cammino di entrambe nella corsa ai propri obiettivi stagionali.

Analisi dell’evento: tra necessità di riscatto e conferme

La gara tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi assume un valore particolare sia per la posizione in classifica che per il momento attraversato dalle due formazioni. I padroni di casa, allenati da Michele Santoni, occupano l’undicesima posizione con 9 punti ottenuti in 7 giornate (3 vittorie e 4 sconfitte). Il rendimento è stato finora altalenante, con un attacco poco prolifico e una difesa spesso in difficoltà. Gli ospiti, guidati da Nicola Zanini, hanno raccolto 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, mostrando una maggiore tenuta lontano dalle mura amiche. Il match ha dunque tutte le caratteristiche per risultare equilibrato e ricco di spunti di interesse, anche in chiave futura.

Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche delle due squadre offrono un quadro dettagliato dei punti di forza e di debolezza:

  • Pro Vercelli: 9 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 sconfitte)
  • Gol segnati: 6
  • Gol subiti: 13
  • Andamento in casa: 1 vittoria, 2 sconfitte
  • Ultime 5 partite: 1 vittoria, 4 sconfitte

Il trend negativo delle ultime settimane, culminato con la sconfitta interna contro il Vicenza, evidenzia la necessità per la squadra piemontese di trovare maggiore equilibrio difensivo e incisività offensiva.

  • Dolomiti Bellunesi: 7 punti in 7 partite (1 vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte)
  • Gol segnati: 8
  • Gol subiti: 8
  • Andamento in trasferta: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta
  • Ultime 5 partite: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

La formazione veneta si distingue per una maggiore solidità in trasferta e una certa resilienza, pur mostrando qualche difficoltà nella gestione dei finali di partita.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di betting, come Bet365, offrono quote aggiornate e un ampio ventaglio di mercati per la sfida tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi. Generalmente, le quote tendono a favorire i padroni di casa, forti del fattore campo, ma il momento di forma non ottimale rende il pronostico tutt’altro che scontato. Tra i mercati più gettonati figurano:

  • Risultato finale (1X2)
  • Totale gol (Under/Over 2.5)
  • Entrambe le squadre a segno

Le quote per la vittoria della Pro Vercelli oscillano mediamente tra 2.10 e 2.40, mentre quelle per il successo esterno dei Dolomiti Bellunesi si attestano tra 3.20 e 3.60. Il pareggio viene invece quotato intorno a 3.00. Va sottolineato come i bookmaker offrano anche opzioni live e pacchetti di statistiche in tempo reale, utili per seguire l’andamento dell’incontro e approfondire l’analisi.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati statistici e trend delle due squadre possono fornire spunti interessanti per la lettura del match:

  • Pro Vercelli ha incassato almeno 2 reti in 4 delle ultime 5 partite
  • La squadra piemontese non pareggia da inizio stagione
  • Dolomiti Bellunesi ha segnato almeno un gol in tutte le trasferte stagionali
  • Gli ospiti hanno dimostrato una grande capacità di recupero, con 4 pareggi già all’attivo

Questi numeri suggeriscono una partita potenzialmente aperta e vivace, con la possibilità di reti da entrambe le formazioni.

In sintesi, l’incontro tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi si preannuncia equilibrato e ricco di contenuti statistici di rilievo. La sfida metterà di fronte due squadre alla ricerca di riscatto e punti preziosi, e sarà seguita con attenzione sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori per l’impatto che potrebbe avere sulle rispettive stagioni.

