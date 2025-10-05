Pro Vercelli-Dolomiti: statistiche, quote e curiosità Serie C

L’ottava giornata del campionato di Serie C propone un confronto interessante tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio Silvio Piola. Le due squadre, separate in classifica da soli due punti, si trovano rispettivamente all’undicesimo e tredicesimo posto, rendendo la sfida un vero e proprio scontro diretto che potrebbe influire sul cammino di entrambe nella corsa ai propri obiettivi stagionali.

Analisi dell’evento: tra necessità di riscatto e conferme

La gara tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi assume un valore particolare sia per la posizione in classifica che per il momento attraversato dalle due formazioni. I padroni di casa, allenati da Michele Santoni, occupano l’undicesima posizione con 9 punti ottenuti in 7 giornate (3 vittorie e 4 sconfitte). Il rendimento è stato finora altalenante, con un attacco poco prolifico e una difesa spesso in difficoltà. Gli ospiti, guidati da Nicola Zanini, hanno raccolto 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, mostrando una maggiore tenuta lontano dalle mura amiche. Il match ha dunque tutte le caratteristiche per risultare equilibrato e ricco di spunti di interesse, anche in chiave futura.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche delle due squadre offrono un quadro dettagliato dei punti di forza e di debolezza:

Pro Vercelli : 9 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 sconfitte)

: 9 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 sconfitte) Gol segnati: 6

Gol subiti: 13

Andamento in casa: 1 vittoria, 2 sconfitte

Ultime 5 partite: 1 vittoria, 4 sconfitte

Il trend negativo delle ultime settimane, culminato con la sconfitta interna contro il Vicenza, evidenzia la necessità per la squadra piemontese di trovare maggiore equilibrio difensivo e incisività offensiva.

Dolomiti Bellunesi : 7 punti in 7 partite (1 vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte)

: 7 punti in 7 partite (1 vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte) Gol segnati: 8

Gol subiti: 8

Andamento in trasferta: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta

Ultime 5 partite: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

La formazione veneta si distingue per una maggiore solidità in trasferta e una certa resilienza, pur mostrando qualche difficoltà nella gestione dei finali di partita.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di betting, come Bet365, offrono quote aggiornate e un ampio ventaglio di mercati per la sfida tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi. Generalmente, le quote tendono a favorire i padroni di casa, forti del fattore campo, ma il momento di forma non ottimale rende il pronostico tutt’altro che scontato. Tra i mercati più gettonati figurano:

Risultato finale (1X2)

Totale gol (Under/Over 2.5)

Entrambe le squadre a segno

Le quote per la vittoria della Pro Vercelli oscillano mediamente tra 2.10 e 2.40, mentre quelle per il successo esterno dei Dolomiti Bellunesi si attestano tra 3.20 e 3.60. Il pareggio viene invece quotato intorno a 3.00. Va sottolineato come i bookmaker offrano anche opzioni live e pacchetti di statistiche in tempo reale, utili per seguire l’andamento dell’incontro e approfondire l’analisi.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati statistici e trend delle due squadre possono fornire spunti interessanti per la lettura del match:

Pro Vercelli ha incassato almeno 2 reti in 4 delle ultime 5 partite

ha incassato almeno 2 reti in 4 delle ultime 5 partite La squadra piemontese non pareggia da inizio stagione

Dolomiti Bellunesi ha segnato almeno un gol in tutte le trasferte stagionali

ha segnato almeno un gol in tutte le trasferte stagionali Gli ospiti hanno dimostrato una grande capacità di recupero, con 4 pareggi già all’attivo

Questi numeri suggeriscono una partita potenzialmente aperta e vivace, con la possibilità di reti da entrambe le formazioni.

In sintesi, l’incontro tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi si preannuncia equilibrato e ricco di contenuti statistici di rilievo. La sfida metterà di fronte due squadre alla ricerca di riscatto e punti preziosi, e sarà seguita con attenzione sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori per l’impatto che potrebbe avere sulle rispettive stagioni.