Pro Patria-Novara: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Pro Patria e Novara si preparano a scendere in campo domenica 14 settembre alle ore 17:30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio per la quarta giornata del Girone A di Serie C. Questa attesissima sfida, conosciuta come il Derby del Ticino, rappresenta un appuntamento carico di significato per entrambe le formazioni, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Pro Patria-Novara: un Derby sentito che può cambiare la stagione

Il confronto tra Pro Patria e Novara assume i contorni di un vero e proprio crocevia stagionale per entrambe le squadre. Dopo aver affrontato due trasferte consecutive, i tigrotti tornano tra le mura amiche con l’obiettivo di riscattare un avvio di campionato complicato, segnato da un solo punto raccolto in tre gare e da alcune difficoltà difensive, come testimoniano i sette gol subiti.

La squadra guidata da Leandro Greco dovrà dunque prestare particolare attenzione in fase di non possesso e sfruttare l’entusiasmo del pubblico di casa. A sostenere l’attacco ci sarà ancora una volta Mastroianni, leader momentaneo della classifica marcatori con 3 gol. Da segnalare l’arrivo dell’attaccante Simone Andrea Ganz, pronto a debuttare proprio contro la sua ex squadra. Non mancano altri ex Novara tra le fila biancoblù, come Alessandro Di Munno, Niccolò Bagatti e Thomas Schirò, elementi che conoscono già bene il clima di questa rivalità.

Statistiche comparative: precedenti storici e rendimento attuale

L’incontro di domenica sarà il 96° confronto in campionato tra Pro Patria e Novara, a testimonianza di una lunga tradizione di sfide. L’equilibrio nei precedenti è notevole, anche se la formazione piemontese è in leggero vantaggio:

Vittorie Novara : 33

: 33 Vittorie Pro Patria : 29

: 29 Pareggi: 33

La scorsa stagione ha visto un bilancio favorevole al Novara, vittorioso 2-1 nella gara di ritorno al Piola dopo l’1-1 dell’andata a Busto Arsizio.

Analizzando il rendimento delle prime tre giornate, entrambe le squadre non sono ancora riuscite a vincere. La Pro Patria ha raccolto un solo punto, mentre il Novara ha pareggiato tutte le partite con il medesimo punteggio di 1-1, mostrando una certa solidità ma anche qualche difficoltà a chiudere le gare.

Le quote principali del match secondo i bookmakers

Secondo le principali agenzie di scommesse, il match tra Pro Patria e Novara si presenta equilibrato, riflettendo sia la storia recente dei confronti sia l’andamento attuale delle due squadre. Le quote per l’esito finale sono generalmente ravvicinate, con un leggero favore per la squadra di casa:

Esito Quota Media Vittoria Pro Patria 2.60 Pareggio 3.00 Vittoria Novara 2.80

Questa distribuzione delle quote riflette l’incertezza e l’equilibrio che da sempre caratterizzano il Derby del Ticino. Anche il mercato dei marcatori vede attenzione su Mastroianni e Da Graca, i principali protagonisti offensivi delle rispettive squadre.

Tendenze, curiosità e numeri chiave del Derby

Alcuni dati statistici e curiosità meritano attenzione in vista della sfida di Busto Arsizio:

Il Novara ha pareggiato tutte e tre le prime giornate, sempre con il risultato di 1-1.

ha pareggiato tutte e tre le prime giornate, sempre con il risultato di 1-1. La Pro Patria ha subito almeno due gol in ognuna delle prime tre partite.

ha subito almeno due gol in ognuna delle prime tre partite. Mastroianni guida la classifica marcatori del girone con 3 reti.

guida la classifica marcatori del girone con 3 reti. Sono molti gli ex in campo, a conferma dei numerosi incroci recenti tra le due società.

Il Derby del Ticino è arrivato alla sua 96ª edizione in campionato.

Questi elementi contribuiscono a rendere la partita tra Pro Patria e Novara particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico e storico.

In conclusione, il confronto tra Pro Patria e Novara rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: è un appuntamento che racchiude tradizione, rivalità e la ricerca di un primo successo stagionale. Le statistiche, i precedenti e le quote raccontano di un match aperto a ogni risultato, in un contesto che promette grande agonismo e partecipazione sugli spalti dello Speroni.