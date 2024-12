Freddo artico a Natale, in arrivo neve e gelo: le regioni più colpite

Il Natale si avvicina e gli italiani sono curiosi di conoscere le previsioni meteo per i giorni 24, 25 e 26 dicembre. Non ci sono però buone notizie. In Italia, infatti, è in arrivo il freddo artico. Alcune regioni saranno principalmente colpite dal freddo e dal gelo. (Continua…)

Previsioni meteo Natale, in arrivo freddo e gelo

In questi giorni in Italia ci sono state belle giornate di sole, dovute soprattutto all'anticiclone. Esso, però, avrà vita breve nel nostro paese. Già da ieri, infatti, è arrivata una perturbazione nord atlantica sul nostro paese, che ha raggiunto quasi tutta la penisola da Nord a Sud. Sono i primi segnali del freddo artico che arriverà nel nostro paese durante le festività natalizie.