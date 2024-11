Meteo, tornano sole e caldo sull’Italia: ecco dove e quando

Continua l’instabilità meteorologica sul nostro paese. Dopo un piccolo assaggio d’inverno in Italia torneranno sole e caldo, anche se non su tutta la penisola. È l’effetto di un ciclone extratropicale in rapido approfondimento sull’Atlantico, che cambierà drasticamente la circolazione atmosferica. (Continua…)

Previsioni meteo Italia, tornano sole e caldo

La perturbazione che ha portanto temporali e nevicate, anche a bassa quota e localmente in pianura, si sta spostando lentamente. Presto, infatti, la situazione cambierà radicalmente a causa di un un ciclone extratopicale in rapido approfondimento sull’Atlantico che cambierà la circolazione atmosferica. Di conseguenza, mentre l’Europa settentrionale farà i conti con vento forte e perturbazioni, l’area mediterranea vedrà una temporanea rimonta anticiclonica che allontanerà rapidamente l’aria fredda dall’Italia. Tornerà il sole e le temperature saliranno, come spiega anche 3B Meteo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)